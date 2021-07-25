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İsrail ve Fas Arasında Doğrudan Uçuşlar Başladı

25.07.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra ilk direk uçuş da gerçekleşti. Fas’ın Marakeş şehrinden havalanan İsrail El Al Havayolları’na ait uçak Tel Aviv’e uçtu

İsrail ve Fas Arasında Doğrudan Uçuşlar Başladı

İsrail ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra ilk direk uçuş da gerçekleşti. Fas’ın Marakeş şehrinden havalanan İsrail El Al Havayolları’na ait uçak Tel Aviv’e uçtu.

Yerel saatle 11:35’te Marakeş’ten kalkan uçak 6 saatlik uçuşun ardından Tel Aviv’e ulaştı.

İsrail ve Fas geçen yıl Aralık ayında diplomatik ilişkiler kurma ve iki ülke arasında doğrudan uçuşlara yeniden başlama kararı almışlardı.

İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, uçuşların başlamasının turizm, ticaret ve ekonomi alanlarında yeni imkanları beraberinde getireceğini söyledi.

İsrail’in ulusal havayolu şirketi El Al, İsrail ve Fas arasında haftada 5 kez uçuşlar yapılacağını duyurdu.

Fas Turizm Bakanı Nadia Fettah Alaoui de İsrail’den her yıl yaklaşık 200 bin turist gelmesinin beklendiğini söyledi.

Fas, 1948 yılında İsrail’in kuruluşuna kadar Kuzey Afrika’da en yoğun Yahudi nüfusun yaşadığı ülke durumundaydı. 1948-1964 yılları arasında çeyrek milyon Yahudi’nin Fas’tan İsrail’e göç ettiği belirtiliyor. Bugün itibariyle Fas’ta 3 bin civarında Yahudi’nin yaşadığı tahmin ediliyor.

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