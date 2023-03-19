İsrail ve Filistin anlaştı! Şiddeti durdurmak için 'ortak mekanizma' kurulacak

Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde bir araya gelen İsrailli ve Filistinli yetkililer, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek ve şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla ortak mekanizma kurulması konusunda anlaştı. ABD, Mısır ve Ürdünlü yetkililerin de katıldığı toplantının ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca hem İsrail hem de Filistinlilerin Kudüs'teki kutsal mekanların kutsallığını bozacak her türlü eyleme engel olması gerektiği vurgulanarak, "İki taraf, şiddeti, kışkırtıcı durum ve eylemleri frenlemek ve bunlara karşı koymak için bir mekanizma kurma konusunda mutabık kaldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların 26 Şubat’ta Ürdün’ün Akabe kentinde yaptıkları toplantıda verdikleri taahhütleri yeniden teyit ettiği ifade edildi. Akabe’deki toplantıda, İsrail herhangi bir yeni yerleşim birimine izin vermeyi 4 ay süreyle ve herhangi bir ileri karakolun yetkilendirmesini ise 6 ay süreyle durdurma sözü vermişti.

Tarafların önümüzdeki ay Mısır'da yeniden bir araya geleceği ifade edilerek, iki ülke arasındaki ilerleme ile ilgili rapor verecekleri belirtildi. (İHA)

