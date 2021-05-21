İsrail ve Filistin Arasında 11 Gün Süren Çatışmalar Sona Erdi

ABD Başkanı Biden “Gerçekten de her saat son derece üst düzey temaslar yürüttük”dedi ve ABD’nin şiddet eylemleri ve operasyonların durması için sessiz diplomasi olarak nitelenen bir çaba sarf ettiğini söyledi.

İsrail de Hamas örgütüne ve altyapısına yönelik olarak hava saldırıları ve topçu atışlarıyla operasyon başlattı. İsrail, Gazze şeridinde yüksek binaları, mülteci kampları ve benzeri yerleşim yerlerini hedef alması sebebiyle uluslararası alanda kınandı. İsrail’in operasyonları sonucu yüzlerce sivil Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ve Hamas arasında günlerdir süren saldırılar ve operasyonların ardından yerel saatle gece 2 itibariyle ateşkes sağlandı.

ABD Başkanı Biden, ateşkesin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu’yla bir kez daha görüştüğünü ve kendisini mevcut çatışmaları 11 günden kısa bir sürede sona erdirdiği için takdirlerini aktardığını söyledi. Biden ayrıca “Netanyahu’ya ABD’nin, İsrail’in, Gazze merkezli terör grubu Hamas’ın roket saldırılarında, masum sivillerin hayatını kaybetmesine karşı kendisini savunma hakkını tam olarak desteklediğini söyledim”dedi.

ABD Başkanı “Bu düşmanlık neticesinde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail ve Filistin’de hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara da şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

Biden açıklamasında diplomatik çabalar süresince Filistinli yetkililer ve diğer bölge ülkelerinden yöneticilerin de sürece dahil olduklarını söyledi.

Biden yaptığı açıklamada Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi ve Mısırlı diplomatlara da teşekkürlerini iletti.

İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan “Bu İsrail ve Gazze halkı arasındaki bir savaş değil. Bu İsrail ve Filistinliler arasındaki bir savaş da değil. Bu İsrail ve Hamas’ın savaşı. Burada bazı ülkeler fazla sayıda İsrailli’nin öldüğünü görmekten mutlu olsalar da halkımızı savunduğumuz için asla özür dilemeyeceğiz”dedi.

İki taraf da ateşkes saatine kadar saldırılarını sürdürdü. Bölgedeki Reuters muhabiri son ana kadar İsrail tarafında sirenlerin çalmaya devam ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan İsrail-Filistin gerginliğine ilişkin toplantıya katılan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki gazetecilere yaptığı açıklamada“Katliam, saldırganlık ve operasyonlar duracak. Gazze’den yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli bu gece yarına dair umutlu olarak uyku uyuyabilecekler. Ama bu yetmez”dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı, gerginliğin başlangıç noktası olan Filistinlilerin Kudüs’teki evlerinden çıkarılması konusunun da çözülmesi gerektiğini belirtti.

Biden yönetimi, BM Güvenlik Konseyi’nden İsrail’e yönelik bir kınama kararı çıkmasına veto hakkını kullanarak engel oldu. Güvenlik Konsey’inden bir karar çıkabilmesi için daimi üyelerin veto hakkı kullanmaması ve 15 üyenin de karar konusunda hem fikir olması gerekiyor.

Uluslararası alandaki diplomatik girişimler kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Perşembe günü bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Maas, temasları çerçevesinde İsrail ve Filistinli yetkililerle biraraya geldi. Maas, ziyaretinin amacının her iki tarafta da hayatlarından endişe eden masum sivillere destek vermek amacını güttüğü söylerken İsrail’in kendisini savunma hakkı bulunduğunu ifade etti.