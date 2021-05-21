İsrail ve Filistin Arasında 11 Gün Süren Çatışmalar Sona Erdi

İsrail ve Hamas arasında günlerdir süren saldırılar ve operasyonların ardından yerel saatle gece 2 itibariyle ateşkes sağlandı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun kendisine, İsrail’in ateşkes konusunda uzlaşı sağladığını söylediğini belirtti.
Hamas, Kudüs’teki Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasına karşılık 10 Mayıs’ta İsrail şehirlerine roketler fırlatmaya başlamıştı.
İsrail de Hamas örgütüne ve altyapısına yönelik olarak hava saldırıları ve topçu atışlarıyla operasyon başlattı. İsrail, Gazze şeridinde yüksek binaları, mülteci kampları ve benzeri yerleşim yerlerini hedef alması sebebiyle uluslararası alanda kınandı. İsrail’in operasyonları sonucu yüzlerce sivil Filistinli hayatını kaybetti.
ABD Başkanı Biden “Gerçekten de her saat son derece üst düzey temaslar yürüttük”dedi ve ABD’nin şiddet eylemleri ve operasyonların durması için sessiz diplomasi olarak nitelenen bir çaba sarf ettiğini söyledi.
Biden ve Netanyahu 11 günde 6 kez telefonla görüştü
ABD Başkanı, yürütülen diplomatic çabalar çerçevesinde 11 günlük süre boyunca İsrail Başbakanı’yla tam 6 kez görüştüğünü ifade etti.
ABD Başkanı ayrıca diplomatik girişimler kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’yle de görüştüğünü söyledi.
Biden yaptığı açıklamada Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi ve Mısırlı diplomatlara da teşekkürlerini iletti.
Biden açıklamasında diplomatik çabalar süresince Filistinli yetkililer ve diğer bölge ülkelerinden yöneticilerin de sürece dahil olduklarını söyledi.
ABD Başkanı “Bu düşmanlık neticesinde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail ve Filistin’de hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara da şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Biden, ateşkesin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu’yla bir kez daha görüştüğünü ve kendisini mevcut çatışmaları 11 günden kısa bir sürede sona erdirdiği için takdirlerini aktardığını söyledi. Biden ayrıca “Netanyahu’ya ABD’nin, İsrail’in, Gazze merkezli terör grubu Hamas’ın roket saldırılarında, masum sivillerin hayatını kaybetmesine karşı kendisini savunma hakkını tam olarak desteklediğini söyledim”dedi.
ABD Başkanı, Amerika’nın İsrail’in füze savunma sistemi Demir Kubbe’yi de yenileyeceğini söyledi.
11 Günde 230 Filistinli ve 12 İsrailli hayatını kaybetti
11 gün süren İsrail’in operasyonlarında Gazze’de 230 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 65’I çocuk. Hamas’ın roket saldırıları nedeniyle İsrail’de de 12 kişi öldü.
Birleşmiş Milletler, İsrail’in operasyonları nedeniyle 72 binden fazla Filistinli’nin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.
İki taraf da ateşkes saatine kadar saldırılarını sürdürdü. Bölgedeki Reuters muhabiri son ana kadar İsrail tarafında sirenlerin çalmaya devam ettiğini belirtti.
İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan “Bu İsrail ve Gazze halkı arasındaki bir savaş değil. Bu İsrail ve Filistinliler arasındaki bir savaş da değil. Bu İsrail ve Hamas’ın savaşı. Burada bazı ülkeler fazla sayıda İsrailli’nin öldüğünü görmekten mutlu olsalar da halkımızı savunduğumuz için asla özür dilemeyeceğiz”dedi.
BM Genel Kurulu Perşembe günü toplandı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan İsrail-Filistin gerginliğine ilişkin toplantıya katılan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki gazetecilere yaptığı açıklamada“Katliam, saldırganlık ve operasyonlar duracak. Gazze’den yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli bu gece yarına dair umutlu olarak uyku uyuyabilecekler. Ama bu yetmez”dedi.
Filistin Dışişleri Bakanı, gerginliğin başlangıç noktası olan Filistinlilerin Kudüs’teki evlerinden çıkarılması konusunun da çözülmesi gerektiğini belirtti.
Biden yönetimi, BM Güvenlik Konseyi’nden İsrail’e yönelik bir kınama kararı çıkmasına veto hakkını kullanarak engel oldu. Güvenlik Konsey’inden bir karar çıkabilmesi için daimi üyelerin veto hakkı kullanmaması ve 15 üyenin de karar konusunda hem fikir olması gerekiyor.
Uluslararası alandaki diplomatik girişimler kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Perşembe günü bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Maas, temasları çerçevesinde İsrail ve Filistinli yetkililerle biraraya geldi. Maas, ziyaretinin amacının her iki tarafta da hayatlarından endişe eden masum sivillere destek vermek amacını güttüğü söylerken İsrail’in kendisini savunma hakkı bulunduğunu ifade etti.
Biden da yönetiminin iki taraf arasındaki sorunların giderilmesi adına diplomatik çabalarına devam edeceğini söyledi.
ABD Başkanı, yönetiminin, Gazze halkına insani yardımların süratle ulaşması için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlarla çalışacağını söyledi. Biden, altyapının yeniden inşası konusunda da destek sağlanacağını söyledi.
Biden söz konusu yardım çabalarının Hamas değil Filistin yönetimiyle organize edileceğini dile getirdi.