HABER

İsrail ve Filistin arasında "milli yılan" tartışması

06.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

İsrail'in "Filistin engereği" olarak bilinen zehirli yılan çeşidini "milli yılan" ilan etmesi Filistin'in sert tepkisine neden oldu.

İsrail ve Filistin arasında "milli yılan" tartışması

İsrail'in kararı, "hırsızlık" olarak değerlendirildi.İsrail Doğayı Koruma Derneği ile Doğa ve Parklar Dairesinin çok zehirli "Filistin engereği" olarak bilinen yılanı "İsrail'in milli yılanı" ilan etmesi tartışmalara neden oldu.

Filistin Özerk Yönetimi İsrail'in bu kararına sert tepki gösterdi. Özerk Yönetimin Filistin medyasında yer alan açıklamasında İsrail'in bu kararı "hırsızlık" diye nitelendirilerek söz konusu zehirli yılanın "Filistin'in mirası" olduğu belirtildi.

Filistin Yaban Hayatı Derneği Direktörü Imad El-Atras Filistin haber ajansı Wafa'ya yaptığı açıklamada, "Engereğin ulusal aidiyeti için yürütülen mücadele, Filistin Özerk Yönetimi'nin Filistin kimliğini korumak için yürüttüğü büyük mücadelenin parçasıdır" dedi. El-Atras, "İsrail’in engerek iddiası, işgal devletinin ülkenin medeniyet ve insanlık tarihini çarpıtıp bozma politikasının bir parçası" ifadesini kullandı.

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberinde, söz konusu yılanın 1938 yılından bu yana "Filistin engereği" olarak nitelendirildiği belirtilerek Filistin'de türlerin çeşitliliği için önemli bir sembol olduğu kaydedildi.

İbranicede "İsrail engereği" olarak adlandırılan yılan geçen Perşembe İsrail'in milli yılanı ilan edilmişti. Arutz Scheva adlı televizyon kanalının haberine göre ülkenin milli yılanı internet üzerinden yapılan oylama ile seçildi.

70-130 santimetre uzunluğundaki yılan İsrail ve Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'de de yaygın. Engereğin zehri ölümlere neden olabiliyor.

KNA / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
Gözlemevi: YPG askeri operasyonlarına yeniden başladıGözlemevi: YPG askeri operasyonlarına yeniden başladı
94 yaşında mahkeme karşısında!94 yaşında mahkeme karşısında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Veliaht Prensi, '45 üst düzey ismi hala Ritz'de esir tutuyor'

Suudi Veliaht Prensi, '45 üst düzey ismi hala Ritz'de esir tutuyor'

İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı

İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı

94 yaşında mahkeme karşısında!

94 yaşında mahkeme karşısında!

Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı

AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.