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"Milli yılan" tartışma yarattı!

07.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

İsrail'in "Filistin engereği" olarak bilinen zehirli yılan çeşidini "milli yılan" ilan etmesi Filistin'in sert tepkisine neden oldu. İsrail'in kararı, "hırsızlık" olarak değerlendirildi.

"Milli yılan" tartışma yarattı!

İsrail Doğayı Koruma Derneği ile Doğa ve Parklar Dairesinin çok zehirli "Filistin engereği" olarak bilinen yılanı "İsrail'in milli yılanı" ilan etmesi tartışmalara neden oldu.

Filistin Özerk Yönetimi İsrail'in bu kararına sert tepki gösterdi. Özerk Yönetimin Filistin medyasında yer alan açıklamasında İsrail'in bu kararı "hırsızlık" diye nitelendirilerek söz konusu zehirli yılanın "Filistin'in mirası" olduğu belirtildi.

Filistin Yaban Hayatı Derneği Direktörü Imad El-Atras Filistin haber ajansı Wafa'ya yaptığı açıklamada, "Engereğin ulusal aidiyeti için yürütülen mücadele, Filistin Özerk Yönetimi'nin Filistin kimliğini korumak için yürüttüğü büyük mücadelenin parçasıdır" dedi. El-Atras, "İsrail’in engerek iddiası, işgal devletinin ülkenin medeniyet ve insanlık tarihini çarpıtıp bozma politikasının bir parçası" ifadesini kullandı.

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberinde, söz konusu yılanın 1938 yılından bu yana "Filistin engereği" olarak nitelendirildiği belirtilerek Filistin'de türlerin çeşitliliği için önemli bir sembol olduğu kaydedildi.

İbranicede "İsrail engereği" olarak adlandırılan yılan geçen Perşembe İsrail'in milli yılanı ilan edilmişti. Arutz Scheva adlı televizyon kanalının haberine göre ülkenin milli yılanı internet üzerinden yapılan oylama ile seçildi.

70-130 santimetre uzunluğundaki yılan İsrail ve Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'de de yaygın. Engereğin zehri ölümlere neden olabiliyor.

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israil Filistin milli yılan hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
israil zaten yılan. yahudilerin milli yılanı israilliler.
YAHU YILAN İSRAİLİN OLSA YAZAR FİLİSTİNİN OLSA NE YAZAR. BEYLER 2011 DE YORUMLADIK TÜM CEMEAT TARİKAT VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIDA DAHİL PARTİ VS İÇİN.;;;HERKES KUCAĞINDAKİ UYUYAN ZEHİRLİ YILANALRINI İYİ KONTROL ETSİN,BU SIMSIKI SARILDIĞINI YILANLAR UYANDIĞINDA İLK SİZİ SOKACAK VE ÖLDÜRECEK DEDİK.BAKINIZ FETO YILANINDA TÜM TÜRKİYE YAŞADI OLAYI, DEAŞ YILANIDA AYNIİ ELKAİDE YILANIDA AYNI.BEYLER SURİYEDE TÜM YILANLARI UYNADIRDILAR 600 BİN ÖLÜ VAR ŞU AN. İNGİLTERE SİYASETİNİN İNCELİKLERİNİ ANLATMAYALIM BURADAN. BENİM KUCAĞIMDA ŞU AN HZ ALİ KV VAR.O GERÇEK MÜSLÜMANI ASLA SOKMAZ,SOKAMAZ.NOKTA.
ÇAKAL İLE SIRTLAN GİBİ BU İSRAİL DENEN YER.
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