İsrail ve Filistin Arasında Tansiyon Düşmüyor

Bölgede yaşayanlar da operasyonlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Reuters Haber Ajansı’na konuşan bir Gazzeli “İsrail çıldırmış durumda” ifadelerini kullandı.

İsrail ve Hamas arasındaki gerginlik 2014 yılından bu yana en üst seviyeye ulaşmış durumda. Gerginlik uluslararası kamuoyunda da kaygıyla takip ediliyor.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Hamas üyesi bazı istihbarat yetkililerinin de operasyonlar sırasında hedef alındığı ve öldürüldüğü belirtildi. İsrail, hava saldırı sırasında Hamas’ın ofis binaları, Hamas liderlerinin evleri ve roket fırlatılan binaların hedef alındığını açıkladı.

Gazze’de yüksek bir bina hava saldırısı sonucu tamamen çöktü. Binada yaşayanlar bombardıman öncesinde uyarılmış ve bina boşaltılmıştı.

Operasyonlarda Gazze’de en az 35 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İsrail’de de roket saldırıları sonucu 5 kişinin öldüğü açıklandı.

Hamas ve diğer Filistinli grupların Tel Aviv’le sınır komşusu Beerşeba şehrinden İsrail tarafına onlarca roket fırlatmasına karşılık İsrail Ordusu Gazze’ye ağır bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Kudüs’te güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda da 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Müslümanlar ve Yahudilerin birlikte yaşadıkları Tel Aviv yakınlarındaki Lod şehrinde bir araca roket isabet etmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barışı Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, BM’nin bölgede tansiyonu düşürmek adına iki tarafla da görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.

Kanal 11 Televizyonu’na röportaj veren İsrailli bir kadın da “Çocuklarımız Corona virüsten kaçtılar şimdi de yeni bir travma yaşıyorlar” dedi.

İsrail’de yaşayanlar da sabah dek süren sirenler nedeniyle uykusuz ve kaygılı geceler yaşıyor ve zamanlarını sığınaklarda geçiriyorlar.

İsrail ve ABD tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen Hamas’ın bu defa Tel Aviv şehrini hedef alması İsrail açısından da yeni bir cephe anlamına geliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri İsrail operasyonlarında ölenlerin sayısının 32’ye ulaştığını bu Çarşamba sabahı da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail de en az 25 militan öldürdüğünü iddia etti.

İsrailli yetkililer de olayların başından bu yana 5 İsrail vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas Lideri İsmail Haniye, Katar, Mısır ve BM’nin aradaki tansiyonu düşürmek için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Haniye buna karşın “Eğer Tansiyonu yükseltmek istiyorlarsa direniş için hazırız. Eğer durmak istiyorlarsa, direniş için hazırız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada İsrail’in topraklarına yapılan roket saldırılarına karşılık verme hakkı olduğu vurgulanırken Filistin halkına yönelik baskılara da dikkat çekildi ve Kudüs’ün ortak bir yaşam alanı olması gerektiği ifade edildi.

