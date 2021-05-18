İsrail ve Filistin Gerginliği Sürüyor

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik bir haftayı doldurmuşken ilk kez operasyonlarda bir hafifleme görüldü. Ancak taraflar yine de karşılıklı olarak Pazartesi günü ve Salı gününün ilk saatlerinde, birbirlerini hedef almayı sürdürdü.
İsrail ordusu, sadece Pazartesi günü boyunca, Hamas’ın İsrail’e yönelik 200 roket fırlattığını açıkladı. Geride kalan bir haftada, toplam 3 bin 350 civarında roketle Hamas, İsrail’i hedef aldı. İsrail, bu süreç boyunca düzenlediği hava saldırıları ve topçu ateşleriyle, en az 130 Hamas militanını öldürdüğünü açıkladı.
İsrail’in sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarında, Gazze’de iki binayı hedef aldığı belirtiliyor. Gece, Gazze’den İsrail’e atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında sirenler çaldığı, halkın geceyi sığınaklarda geçirdiği ifade ediliyor.
Gece boyu süren operasyonlarda, iki tarafta da ölen yada yaralanan olmadı.
Gazze’deki Filistinli sağlık yetklilileri, İsrail’in operasyonlarında hayatını kaydebenlerin sayısının 212’ye ulaştığını, ölenlerden 61’in çocuk, 36’sının da kadın olduğunu ifade ediyorlar. İsrail’de de ikisi çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti.
Operasyonlar haricinde İsrail şehirlerinde, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki gerilimler ve yer yer sokak kavga ve çatışmaları da devam ediyor. Yetkililer, olayların büyümesinden endişe ediyorlar.
İsrail Cumhurbaşkanı da olayların büyümesi ve bir iç savaşa dönmesinden endişe ettiği uyarısında bulundu. Filistinliler, İsrail’i kınamak amacıyla bugün İsrail şehirlerinde çalıştıkları kurumlarda grev yapmayı planlıyorlar.
İsrail’in El Cezire televizyonu ve Associated Press haber ajansı ofislerinin bulunduğu binayı vurmasına tepkiler de sürüyor. İsrail’in binada Hamas ofislerinin bulunduğunu iddia etmesine karşın Hamas, binada herhangi bir ofisinin bulunmadığını açıkladı. AP haber ajansı da İsrail hükümetini bu konuda elindeki kanıtları sunmaya davet etmişti.
Uluslararası çabalar sürüyor
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, NATO görüşmelerine katılmak üzere gittiği Brüksel’de gazetecilere, İsrail-Filistin gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milley, çatışmaların devam etmesi halinde bölgenin daha büyük bir istikrarsızlık ortamına sürüklenebileceğini söyledi. Milley “Çatışmaların sürmesi kimsenin çıkarına değil” ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler Genel Konseyi de Perşembe günü İsrail ve Filistin arasındaki gerginliği konuşmak üzere toplanacak. Bu arada Mısır ve BM yetkililerin taraflar arasında arabuluculuk faaliyetleri de devam ediyor.