İsrail ve Filistin Gerginliği Sürüyor

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik bir haftayı doldurmuşken ilk kez operasyonlarda bir hafifleme görüldü. Ancak taraflar yine de karşılıklı olarak Pazartesi günü ve Salı gününün ilk saatlerinde, birbirlerini hedef almayı sürdürdü.

İsrail ordusu, sadece Pazartesi günü boyunca, Hamas’ın İsrail’e yönelik 200 roket fırlattığını açıkladı. Geride kalan bir haftada, toplam 3 bin 350 civarında roketle Hamas, İsrail’i hedef aldı. İsrail, bu süreç boyunca düzenlediği hava saldırıları ve topçu ateşleriyle, en az 130 Hamas militanını öldürdüğünü açıkladı.

İsrail’in sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarında, Gazze’de iki binayı hedef aldığı belirtiliyor. Gece, Gazze’den İsrail’e atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında sirenler çaldığı, halkın geceyi sığınaklarda geçirdiği ifade ediliyor.

Gece boyu süren operasyonlarda, iki tarafta da ölen yada yaralanan olmadı.

Gazze’deki Filistinli sağlık yetklilileri, İsrail’in operasyonlarında hayatını kaydebenlerin sayısının 212’ye ulaştığını, ölenlerden 61’in çocuk, 36’sının da kadın olduğunu ifade ediyorlar. İsrail’de de ikisi çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti.