İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında neler var?

İsrail ve Gazze'yi yöneten Hamas arasında bir ateşkes yürürlüğe girdi.

Ateşkesle 11 gündür devam eden çatışmalar sona erdi. Bu sırada İsrail'e 4 bin roket atılırken, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki 1500 hedef vuruldu.

Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in saldırılarında aralarında 100'den fazla kadın ve çocuğun da bulunduğu en az 243 kişi öldü. İsrail ise saldırıları sonucu en az 225 Hamas ve diğer örgüt mensubunun öldüğünü savunuyor.

Yetkililer ayrıca, İsrail'de aralarında iki çocuğun da bulunduğu 12 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ateşkesin detayları ne ?

Ateşkes basitçe, her iki tarafın süresiz ya da belirli bir süre çatışmayacaklarını duyurması.

İsrail ve Hamas arasındaki daha önceki çatışmalara bakılırsa, bir noktada çatışmaya geri dönülmesi çok olası.

Her iki taraf da yerel saatle Cuma sabaha karşı 02:00'de çatışmalara son verme konusunda uzlaştı.

Bu saat yaklaşırken, İsrail hava saldırıları ve Gazze'den İsrail'e roketlerin ateşlendiği haberleri geldi.

Ateşkesin koşulları ne?

Müzakereler perde arkasında sürdürülürken, ateşkesle ilgili çok az detay kamuoyuna açıklandı.