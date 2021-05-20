HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail ve Hamas ateşkeste anlaştı

İsrail ve Hamas ateşkeste anlaştı

20.05.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Hamas bir süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek üzere ateşkes ilan ettiler.

Ateşkesin bu gece yarısından sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu başkanlığında bugün Kudüs'te toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurma kararı aldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda alınan kararda, ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi. Karar çok sayıda İsrail basın yayın organı tarafından duyuruldu. İsrail'in kararını açıklamasından kısa bir süre sonra da Hamas "karşılıklı ve eşzamanlı" olarark ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün İsrail'i ziyaret ederek, şiddete son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Maas Başbakan Netanyahu ve mevkidaşı Aşkenazi ile biraraya geldikten sonra akşam saatlerinde de Ramallah'ta Filistin Özer Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.

Öte yandan Hamas temsilcisi Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden da dün, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde yaşanan gerilimin azaltılmasını beklediğini söylemişti.

Doğu Kudüs'te İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginliğin sonrasında Hamas'ın geçen hafta pazartesi günü Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı roket saldırıları ve İsrail’in buna karşılık vermesi bölgede şiddetin tırmanmasına yol açtı. Çatışmalarda, Gazze'de en az 63'ü çocuk 219 kişi hayatını kaybetti ve en az bin 530 kişi yaralandı. İsrail'de ise aralarında 5 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nde 58 bin Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

rtr/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Son Dakika: Hamas ve İsrail ateşkes konusundan anlaştıSon Dakika: Hamas ve İsrail ateşkes konusundan anlaştı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

New York 14 ayın ardından normale döndü

New York 14 ayın ardından normale döndü

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.