İsrail ve Hamas ateşkeste anlaştı

Ateşkesin bu gece yarısından sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu başkanlığında bugün Kudüs'te toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurma kararı aldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda alınan kararda, ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi. Karar çok sayıda İsrail basın yayın organı tarafından duyuruldu. İsrail'in kararını açıklamasından kısa bir süre sonra da Hamas "karşılıklı ve eşzamanlı" olarark ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün İsrail'i ziyaret ederek, şiddete son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Maas Başbakan Netanyahu ve mevkidaşı Aşkenazi ile biraraya geldikten sonra akşam saatlerinde de Ramallah'ta Filistin Özer Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.

Öte yandan Hamas temsilcisi Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden da dün, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde yaşanan gerilimin azaltılmasını beklediğini söylemişti.