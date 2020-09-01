İsrail ve Hamas Gazze'de ateşkes için anlaştı

İsrail ile Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas, Katar'ın arabuluculuğu ile ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail topraklarına yanan balonlar gönderilmesi ve her türlü saldırının tamamen durdurulduğu belirtildi. Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, son dönemde artan gerginliğin ve İsrail'in Filistin halkına yönelik "saldırganlığının" önlenmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi. Hamas'ın açıkmasında, uzlaşmanın Katar'ın arabuluculuğu ile sağlandığı da vurgulandı.

Katarlı arabulucu ve Gazze Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi de Hamas yönetiminin bu uzlaşmayı mümkün kıldığını kaydetti.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen faaliyetlerinden sorumlu Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada ise Hamas'ın anlaşmaya uymaması halinde, İsrail'in gereken şekilde bir tutum izleyeceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, saldırılara misilleme olarak kapatılan Kerm Ebu Salim sınır kapısının açılacağı, akaryakıt nakliyatına izin verileceği, Gazze Şeridi kıyılarında balıkçılık için izin verilen bölgeninin 15 deniz miline çıkartılacağı kaydedildi.