İsrail ve Hamas Gazze'de Ateşkeste Anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Perşembe günü İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile telefonda görüştü ve ABD’nin ‘‘İsrail ve Filistin arasında ateşkese doğru giden yolda gerilimin azaldığını görmeyi istediğini’’ bildirdi. Blinken dünya genelinde Filistinli ve İsrailliler’in ölümünü görmenin büyük kaygı uyandırdığını, Washington’un hedefinin şiddeti sona erdirmek olduğunu söyledi.

Bir Hamas yetkilisi de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada karşılıklı ve eş zamanlı Gazze ateşkesinin Cuma sabahı 2.00’den itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Ateşkesin ne zaman başlayacağı resmi kanallardan açıklanmadı, ancak İsrail devlet yayın kurumu Kan çatışmaların derhal duracağını belirtirken, diğer İsrail televizyon kanalları ateşkesin Cuma sabah 2.00’den itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

İsrail basınına göre Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Güvenlik Kabinesi toplantısından Gazze Şeridi’ne 11 gün boyunca süren operasyonun tek taraflı olarak durdurulması kararı çıktı.

Blinken basında yer alan ateşkes haberlerini ise henüz doğrulayamayacağını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu son bir haftada dört telefon görüşmesi yapmıştı. İki lider arasındaki son görüşmede Biden, Netanyahu’ya Gazze’deki çatışmada “ateşkese yönelik olarak gerilimin derhal azaltılması” çağrısında bulunmuş, İsrail Başbakanı ise "Operasyon amacımıza ulaşana kadar sürecek" yanıtını vermişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Perşembe günü Biden’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfttah el Sissi ile telefonda görüştüğü ve İsrail ile Hamas liderleri arasında olası ateşkesin ele alındığını bildirmişti.

BM Genel Kurulu da bugün dışişleri bakanlarının katılımıyla ateşkesi görüşmek üzere toplandı.

10 Mayıs’ta çatışmaların başlamasından bu yana Gazze’deki sağlık yetkilileri 65 çocuk, 39 kadın olmak üzere 230 Filistinli’nin hayatını kaybettiğini, bin 700’den fazla kişininse hava bombardımanında yaralandığını bildirdi.

İsrail’de ise yetkililer ölü sayısının 12 olduğunu, 336 kişinin yaralandığını açıkladı. Roket saldırılarının halkı paniğe sürüklediği ve sığınaklara saklanmalarına neden olduğu belirtildi.