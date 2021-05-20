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İsrail ve Hamas'tan ateşkes açıklamaları

20.05.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de bu akşam gerçekleşen güvenlik kabinesi toplantısından ateşkes kararı çıktı. Arap ve İsrail basınında yer alan haberlere göre ateşkes Cuma sabahı 01:00'den itibaren başlayacak. Reuters ajansı, Hamas'ın da aynı saatten geçerli olmak üzere ateşkes kararı aldığını aktardı.

İsrail ve Hamas'tan ateşkes açıklamaları

İsrail'de bu akşam gerçekleşen güvenlik kabinesi toplantısından ateşkes kararı çıktı.

Arap ve İsrail basınında yer alan haberlere göre ateşkes Cuma sabahı 01:00'den itibaren başlayacak.

Reuters ajansı, Hamas'ın da aynı saatten geçerli olmak üzere ateşkes kararı aldığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu akşam İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile görüştüğünü ve ateşkes talep ettiklerini söylemişti.

Gazze'deki BBC Muhabiri Rushdi Abualouf ateşkes öncesi son saatlerin en gergini olduğunu aktarıyor:

"İsrail hava saldırılarını artırıp ve Filistin'deki silahlı gruplar da roket saldırıları düzenlerken iki taraf da son kurşunu kendilerinin sıktığını söylemek istiyor."

Bu akşam AP ajansına konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Osama Hamdan "Elimizde fazlasıyla roket var" demişti.

Hamdan "Roket saldırılarımıza haftalarca, hatta aylarca devam edebiliriz" demişti.

İsrail ve Filistinliler arasındaki gerilim Doğu Kudüs'te Filistinlerin evlerinden çıkarılmasıyla başlamış, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas'ın roket saldırılarıyla büyümüştü.

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