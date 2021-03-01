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İsrail ve İran arasında kargo gemisi gerilimi

01.03.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Umman Körfezi'nde bir İsrail kargo gemisindeki patlamadan İran'ı sorumlu tuttu.

İran Netanyahu'nun iddiasını "şiddetle" reddetti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Umman Körfezi’nde bir İsrail kargo gemisinde geçen hafta meydana gelen bir patlamadan İran’ı sorumlu tuttu. Netanyahu, Kan radyosuna Pazar gecesi yaptığı açıklamada "Bu İran’ın operasyonudur. Bu çok net" ifadelerini kullandı. İsrail’in karşılık verip vermeyeceği yönündeki soruya ise İsrail Başbakanı "Benim politikamı biliyorsunuz. İran İsrail’in en büyük düşmanıdır. Ben onu defetmeye kararlıyım. Biz onu bölgede her yerde vuruyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

İsrail’in iddiası: Mayın kullanıldı

Suudi Arabistan’ın Ed Dammam limanından hareket eden ve Singapur'a gitmek olan araç yüklü MV HeliosRay gemisinde, Perşembe gecesi su seviyesinin üstünde bir patlama olmuş ve ABD’li bir yetkilinin geminin gövdesinin iki tarafında da delik açıldığını söylediği bildirilmişti.

İsrail kabinesinde yer alan eski Deniz Kuvvetleri Amirali Yoav Galant gemide açılan deliklerin "geminin dışına gece deniz komandosu operasyonu ile yapıştırılan mayın" nedeniyle açıldığını ifade etti. Galant, olayın İran tarafından kontrol edilen suların yakınında cereyan ettiğini ve geminin İsrail’e ait olduğunun açık kaynaklardan teyit edilebileceğini söyleyerek konuyla ilgili resmi soruşturmanın onun gözlemlerini doğruladığını söyledi.

İran suçlamaları reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Netanyahu’nun suçlalamalarının "şiddetle" reddedildiği belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Said Hatipzade düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada "Biz bu suçlamayı şiddetle reddediyoruz. Basra Körfezi’nin güvenliği İran için çok önemli" dedi ve ekledi "Suçlamanın sahibi aslında bu iddianın ne kadar geçersiz olduğunu ortaya koyuyor."

ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında İran ile beş daimi BM Güvenlik Konseyi üyesi ve Almanya arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal etmişti. Bu kararının ardından ABD, 2015'teki nükleer anlaşma ile İran'a yönelik kaldırılan yaptırımları 2018 yılında tekrar yürürlüğe koyması sonrasında Körfez’de gerilim tırmanmaya başlamıştı. Son olarak Kasım ayında İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden İran'ın İsrail'i sorumlu tutmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde ipler daha da gerilmişti.

AFP, rtr/SSB, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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