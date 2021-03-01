İsrail ve İran arasında kargo gemisi gerilimi

İran Netanyahu'nun iddiasını "şiddetle" reddetti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Umman Körfezi’nde bir İsrail kargo gemisinde geçen hafta meydana gelen bir patlamadan İran’ı sorumlu tuttu. Netanyahu, Kan radyosuna Pazar gecesi yaptığı açıklamada "Bu İran’ın operasyonudur. Bu çok net" ifadelerini kullandı. İsrail’in karşılık verip vermeyeceği yönündeki soruya ise İsrail Başbakanı "Benim politikamı biliyorsunuz. İran İsrail’in en büyük düşmanıdır. Ben onu defetmeye kararlıyım. Biz onu bölgede her yerde vuruyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

İsrail’in iddiası: Mayın kullanıldı

Suudi Arabistan’ın Ed Dammam limanından hareket eden ve Singapur'a gitmek olan araç yüklü MV HeliosRay gemisinde, Perşembe gecesi su seviyesinin üstünde bir patlama olmuş ve ABD’li bir yetkilinin geminin gövdesinin iki tarafında da delik açıldığını söylediği bildirilmişti.

İsrail kabinesinde yer alan eski Deniz Kuvvetleri Amirali Yoav Galant gemide açılan deliklerin "geminin dışına gece deniz komandosu operasyonu ile yapıştırılan mayın" nedeniyle açıldığını ifade etti. Galant, olayın İran tarafından kontrol edilen suların yakınında cereyan ettiğini ve geminin İsrail’e ait olduğunun açık kaynaklardan teyit edilebileceğini söyleyerek konuyla ilgili resmi soruşturmanın onun gözlemlerini doğruladığını söyledi.