İsrail ve şiddetin kökenleri

"Hamas'ı eleştirenler, İsrail’in sivillerin gözünün yaşına bakmayan politikalarını nereye dayandırdığını görüyorlar mı?" Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.İsrail - Filistin çatışmasının neden çözülemediğini idrak etmek için Kudüs'e gitmeniz gerekir, daha doğrusu Doğu Kudüs'e. İki tarafın da başkent kabul ettiği Doğu Kudüs, büyüleyicidir, insanı sersemletir. Sokaklarına adım attığınızda kendinizi gerçeküstü bir yerde, tam kestiremediğiniz bir zamanda bulursunuz. Bugün ile yüzyıl öncesi, hatta yüzyıllar öncesi yanınızdan aynı anda geçer. Ultra Ortodoks Yahudiler'le Filistinli Araplar'ın nefesleri dar sokaklarda birbirine karışır, mahallelerden birbirine benzeyen iki dilin uğultusu yükselir. Yüzyılın biriken ve büyüyen gerginliği havada asılı durmaktadır. Doğu Kudüs'te bir kıvılcımla parlayan alevlerin, neden hızla Gazze'yi, Batı Şeria'yı ve İsrail'in diğer şehirlerini, işgal altındaki toprakları sardığını, oraya ayak basınca daha iyi anlarsınız. Müslümanlar'ın El Beyt-ül Mukaddes olarak da tanımladıkları Mescid el Aksa'yla, Yahudiler'in "Kotel" dedikleri, en eski tapınak duvarı olarak bildikleri Ağlama Duvarı'na geldiğinizde, çatışmanın kaynağına, sorunun merkezine bakıyor olursunuz. Müslümanlar'ın en kutsal mekanlarından olan, Hazreti Muhammed'in üzerinden göğe yükseldiğine inanılan taşın üzerine kurulan Kubbet-üs Sahra, karşısında ilk kıble olarak bilinen Mescid el Aksa ile Ortodoks Yahudiler'in en kutsal ibadet alanı olan Ağlama Duvarı sırt sırta durur. Sanki arada koca bir duvar değil de, ince bir zar varmış gibi. On yıllardır biriken acılar ve öfke, olanca gerginliğiyle iki tarafından o duvara yaslanır.

Aynı Tanrı'nın kavgalı çocukları Doğu Kudüs'ün tarihi mahallelerinde, evlerin çatılarında da karşılaşırlar. Gün batımından önce bir taraftan top oynarken, göz ucuyla hemen yanıbaşlarındaki binanın çatısında maç yapan öteki mahallenin çocuklarını izlerler. Birbirlerine karşı temkinli olmayı anne babalarından öğrenen bu çocuklar, genelde top öteki çatıya kaçmadığı sürece mesafeyi korurlar. Bazen meraklarına yenilip birbirlerine meydan okuyup, aynı topun peşinden koştukları da olur. Bu çocuklar, çaresiz, bir şiddet sarmalının içinde birbirlerine bilenerek büyürler. Misilleme zinciri İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünde Ağlama Duvarı'nın önündeki tablo da bu bilenmeyi anlatıyor. Duvarın ardındaki Mescid el Aksa'nın avlusunda bir ağaçtan yükselen alevleri izleyen Ultra Ortodoks Yahudiler, dans edip Eski Ahit'ten şu bölümü söylemekteydiler: "Ey Rab, bir kez daha beni güçlendir; Filistliler'den bir vuruşta iki gözümün öcünü alayım." Bu cümle adeta İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının ardındaki motifi özetliyor. İntikamın sonu gelmiyor.

Doğu Kudüs'te güvenlik güçleriyle çatışan Filistinliler'i dışarı çıkarmak için Mescid el Aksa'ya gaz bombalarıyla saldıran İsrail'e, açık adı İslami Direniş Hareketi olan Hamas Gazze'den misilleme yaptı, füze yağdırdı. Hamas ve İslami Cihad tarafından gönderilen füzelere İsrail misliyle cevap verdi. Hamas'ın attığı 2 bin 300 kadar füzenin çoğunu "Demir Kubbe" adını verdiği savunma sistemiyle etkisiz hale getirebilen İsrail, benzer bir savunma sistemine ya da sığınaklara sahip olmayan Gazze Şeridi'nde sivil, çocuk gözetmeden vurdu. Bu yazıyı yazdığım sırada Gazze Şeridi'ne atılan füzelerle en az 47'si çocuk, 174 Filistinli hayatını yitirmişti. Nakba, yani Filistinliler tarafından İsrail'İn kuruluşu nedeniyle Büyük Felaket günü olarak anılan 15 Mayıs'ta, aynı aileden 8 çocuk ve 2 kadın hayatını kaybetti. Hamas bunun üzerine yine misilleme yaptı. Çatışmanın 10'uncu gününde İsrail tarafında 10 kişinin hayatını kaybetmişti. Yafa ve Lod gibi şehirlerde de Araplar ve Yahudiler arasında sokak çatışmaları da devam ediyor. Bu saldırılarda 12 yaşındaki Arap bir çocuk molotof kokteyliyle ağır yaralandı.