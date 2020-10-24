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İsrail ve Sudan İlişkileri Normalleştirme Kararı Aldı

24.10.2020 00:13 | Son Güncelleme

İsrail ile Sudan, Amerika’nın arabuluculuğunda ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı. Başkan Trump, İsrail’le barış anlaşması imzalamak isteyen en az 5 Arap ülkesinin daha olduğunu söyledi

İsrail ve Sudan İlişkileri Normalleştirme Kararı Aldı

İsrail ile Sudan, Amerika’nın arabuluculuğunda ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Üst düzey Amerikalı yetkililer, bugün açıklanan anlaşmaya ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok ile yaptığı telefon görüşmesinde varıldığını söyledi. Görüşmeye Sudan Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan’ın da katıldığı belirtiliyor.

Kararın ardından Twitter’da bir mesaj paylaşan Trump, “ABD ve dünya barışı için bugün çok büyük bir kazanç. Sudan, İsrail ile barış ve ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamayı kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile beraber üç Arap ülkesi sadece birkaç hafta içinde bu adımı atmış oldu. Devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada da, İsrail’le barış anlaşması imzalamak isteyen en az 5 Arap ülkesinin daha olduğunu söyledi.

ABD, İsrail ve Sudan’ın yayınladığı ortak açıklamada da, “Liderler Sudan ile İsrail ilişkilerini normalleştirme ve ülkeleri arasındaki uzlaşmazlık durumunu sonlandırma kararı aldı” denildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu da Sudan ile ilişkileri normalleştirme kararıyla beraber “yeni bir döneme” başlandığını söyledi. Netanyahu konuyla ilgili açıklamasında, arabulucu rolü üstlenen ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkürlerini iletti ve Sudanlı yetkililerle yakın bir zamanda bir araya gelerek ticaret ve tarım alanında işbirliği imkanlarını değerlendireceklerini kaydetti.

Trump’ın bu haftanın başında Sudan’ı ABD’nin terör destekçisi devletler listesinden çıkarma kararı alması İsrail’in Sudan’la anlaşma yapma yolunu açmış oldu. Trump bunun, Sudan’ın 1998 yılında Kenya ve Tanzanya’daki Amerikan büyükelçiliklerine düzenlenen El Kaide saldırılarının tazminatı olarak 335 milyon dolar ödemesi halinde hayata geçirileceğini söylemişti. Sudan yönetimi daha önce de onay verdiği şekilde söz konusu tazminatı ödedi.

3 Kasım’daki başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump açısından bu gelişmenin dış politikada olumlu bir adım olarak görüleceği yorumları yapılıyor.

Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin öncelikli olarak ticaret ve tarım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesine dayanacağı belirtildi. Kimliğini açıklamayan üst düzey bir ABD yetkilisi, diplomatik ilişkilerin daha sonra normalleştirileceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in ardından Sudan’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan üçüncü ülke olması Filistinliler’in tepkilerinin büyümesine neden oldu.

Müzakere sürecinde, Sudan’ın ABD terör listesinden çıkarılmasının İsrail ile ilişkileri düzeltme şartına bağlı tutulması Sudanlı yetkililerin başlangıçta karşı çıktığı bir husustu. Bu konu, ülke içinde hem askeri hem de sivil liderler arasında bölünmelere de neden oldu.

Devrik lider Ömer El Beşir döneminden bu yana Amerika’nın terör destekçisi devletler listesinde yer alması Sudan’ın geçici hükümetinin önünde de hem siyasi hem de ekonomik açıdan büyük engel teşkil ediyordu.

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