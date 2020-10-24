İsrail ve Sudan İlişkileri Normalleştirme Kararı Aldı

İsrail ile Sudan, Amerika’nın arabuluculuğunda ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Üst düzey Amerikalı yetkililer, bugün açıklanan anlaşmaya ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok ile yaptığı telefon görüşmesinde varıldığını söyledi. Görüşmeye Sudan Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan’ın da katıldığı belirtiliyor.

Kararın ardından Twitter’da bir mesaj paylaşan Trump, “ABD ve dünya barışı için bugün çok büyük bir kazanç. Sudan, İsrail ile barış ve ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamayı kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile beraber üç Arap ülkesi sadece birkaç hafta içinde bu adımı atmış oldu. Devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada da, İsrail’le barış anlaşması imzalamak isteyen en az 5 Arap ülkesinin daha olduğunu söyledi.

ABD, İsrail ve Sudan’ın yayınladığı ortak açıklamada da, “Liderler Sudan ile İsrail ilişkilerini normalleştirme ve ülkeleri arasındaki uzlaşmazlık durumunu sonlandırma kararı aldı” denildi.