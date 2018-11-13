İsrail vurmaya, Gazze roketle karşılık vermeye devam ediyor

İsrail ordusu, dün Gazze'den açılan ateş sonucu sınırın diğer tarafında bir otobüsün isabet aldığını açıklamıştı. Açıklamada, otobüsün ne tür bir silahla vurulduğuna ilişkin bilgi verilmezken, Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası'ndan yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Cibaliya'nın doğusunda Ahraş Meflasim bölgesinde 16.32'de (yerel saatle) kornet füzesiyle İsrailli askerleri taşıyan otobüsü hedef aldı." ifadesine yer verilmişti.

İsrail ordusu, dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300'den fazla roket atıldığını, bu roketlerden büyük bir kısmının boş arazilere düştüğünü açıklamıştı.

Gazze'deki AA muhabirileri ise İsrail'in saldırılarının gece yarısından sonra da devam ettiğini aktardı.

Görüntüde, Gazze'den atılan birkaç roketin İsrail'e ait Demir Kubbe sistemi tarafından havada vurulduğu görülüyor. Roketlerin atıldığı anda bölgeden yükselen siren sisleri ile İbranice uyarı anonsları duyuluyor.

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya, Filistinli gruplar da İsrail'in saldırılarına roketle karşılık vermeye devam ediyor.

Otobüsün vurulmasından kısa süre sonra İsrail uçakları, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken, Gazze'den de çok sayıda roket sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatılmıştı.

İsrail ordusu, dün akşamdan bu yana Gazze'de Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'ten fazla hedefin vurulduğunu dile getirirken, bu saldırılarda 3 Filistinli şehit olmuş 9 Filistinli de yaralanmıştı.

Gazze'den İsrail tarafına atılan roketler nedeniyle de birisi ağır 29 İsrailli yaralanmıştı.

-Netanyahu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, İsrail güvenlik kabinesinin bugün öğleden sonra Gazze'deki gerginliği görüşmek üzere toplanacağı ifade edildi.

- İsrail'in saldırılarında Gazze'de 6 bina yıkıldı

Gazze'deki hükümete bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 6 bina yıkıldı. Yıkılan binalar arasında Hamas'a ait "El Aksa" televizyonunun merkezi de yer alıyor.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, diğer Filistinli gruplarla birlikte İsrail'e yönelik "ateş çemberinin" genişletilmesi konusunu ciddi bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Açıklamada, yaklaşık bir milyon İsraillinin "atılacak roketlerin hedefi olacağı" ifade edildi.

