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"İsrail Yahudiler için bir sürgün"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

Rus araştırmacı Dr. Artem Kirpichenok: - "Yahudiler için İsrail aslında vadedilmiş toprak değil bir sürgündür" - "Dünyadaki İsrail toplumu, yüzlerinde bir maskeyle dolaşıyor ama aslında bu maskenin ardında çok sayıda tartışma ve anlaşmazlık yatıyor"

Rus araştırmacı Dr. Artem Kirpichenok, "Yahudiler için İsrail aslında vadedilmiş toprak değil bir sürgündür." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen "Orta Doğu'da Güncel Gelişmeler" panelinde konuşan Rus tarih araştırmacısı Dr. Kirpichenok, İsrail-Filistin krizinin kökenleri ve Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirpichenok, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması"nın İsrail'in iç politikasına yönelik bir hamle olduğunu söyledi.

İsrail ile Filistin arasındaki krizin çok yönlü ve karmaşık unsurları barındırdığının altını çizen Dr. Kirpichenok, "ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Kirpichenok, "Dünyadaki İsrail toplumu, yüzlerinde bir maskeyle dolaşıyor ama aslında bu maskenin ardında çok sayıda tartışma ve anlaşmazlık yatıyor." şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail arasındaki iş birliğinin 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra başladığını anımsatan Kirpichenok, bu savaşta İsrail'in diğer Arap ülkelere karşı askeri gücünün ne kadar üstün olduğunu ABD'ye gösterdiğini kaydetti.

- Antisemitizmin başlangıcı

Kirpichenok, dünyanın çeşitli yerlerine göç eden Yahudilerin gittikleri bölgelerde hoş karşılanmadığını, bu durumun dünyada antisemitizmin başlangıcı olduğunu söyledi.

ABD'nin İsrail'in kurulmasındaki rolüne değinen Kirpichenok, "ABD, Filistin'in bölünmesi ve İsrail'in kurulmasına göz yumdu çünkü Yahudi göçmenleri kendi topraklarında istemiyordu." dedi.

Kirpichenok, Sovyet Yahudilerinin de 1980'lere kadar ABD'ye göç etme hakkı olduğunu ancak bunun İsrail'den gelen baskılar sonucu engellendiğini belirterek, "O dönem dünyadaki tüm Yahudiler İsrail'e göç etmeye zorlanıyordu ve bu durumdan tabii ki Yahudiler memnun değildi." şeklinde konuştu.

Avrupa'da 1990'larda çok sayıda Yahudinin sırf İsrail'e göç etmek zorunda kalmamak için sokaklarda yaşadığını anımsatan Kirpichenok, "Yahudiler için İsrail aslında vadedilmiş toprak değil bir sürgündür." ifadesini kullandı.

İsrail'de uzun yıllar yaşayan Kirpichenok, antisemitizm konusundaki çalışmalarıyla biliniyor.

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Orta Doğu'da Güncel Gelişmeler Rus araştırmacı Dr. Artem Kirpichenok SDE

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