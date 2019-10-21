"İsrail Yahudiler için bir sürgün"

Rus araştırmacı Dr. Artem Kirpichenok, "Yahudiler için İsrail aslında vadedilmiş toprak değil bir sürgündür." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen "Orta Doğu'da Güncel Gelişmeler" panelinde konuşan Rus tarih araştırmacısı Dr. Kirpichenok, İsrail-Filistin krizinin kökenleri ve Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirpichenok, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması"nın İsrail'in iç politikasına yönelik bir hamle olduğunu söyledi.

İsrail ile Filistin arasındaki krizin çok yönlü ve karmaşık unsurları barındırdığının altını çizen Dr. Kirpichenok, "ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Kirpichenok, "Dünyadaki İsrail toplumu, yüzlerinde bir maskeyle dolaşıyor ama aslında bu maskenin ardında çok sayıda tartışma ve anlaşmazlık yatıyor." şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail arasındaki iş birliğinin 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra başladığını anımsatan Kirpichenok, bu savaşta İsrail'in diğer Arap ülkelere karşı askeri gücünün ne kadar üstün olduğunu ABD'ye gösterdiğini kaydetti.