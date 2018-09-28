"İsrail yalnız güç dilinden anlıyor"

GAZZE (AA) - Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail'in güçten başka bir dilden anlamadığını belirtti.

Hamas, 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada'nın (Aksa İntifadası) 18'inci yılı münasebetiyle yayımladığı yazılı açıklamada, "Aksa İntifadası, çözüm sürecinin başarısızlığını ve İsrail'in yalnız güç dilinden anladığını kanıtladı. Bu da kapsamlı ulusal direnişi inşa etme yöneliminin doğruluğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İkinci İntifada'nın patlak vermesine yol açan nedenlerin hala varlığını koruduğuna ve daha da arttığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in, arkasına gizlendiği emperyalizmden destek alarak kargaşa çıkarmaya devam ettiği, Filistin halkının ise Mescid-i Aksa'yı kuşatan tehlikelerin farkında ve onu savunmak için halen ayakta olduğu kaydedildi.

Açıklamada Hamas'ın "zorla göç ettirildikleri topraklarına geri dönme ve ablukanın kaldırılması" talebiyle 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine verdiği destek yinelendi.

- Direniş meşru bir hak