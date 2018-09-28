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"İsrail yalnız güç dilinden anlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 20:49 | Son Güncelleme

Hamas: "Aksa İntifadası, çözüm sürecinin başarısızlığını ve İsrail'in yalnız güç dilinden anladığını kanıtladı"

GAZZE (AA) - Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail'in güçten başka bir dilden anlamadığını belirtti.

Hamas, 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada'nın (Aksa İntifadası) 18'inci yılı münasebetiyle yayımladığı yazılı açıklamada, "Aksa İntifadası, çözüm sürecinin başarısızlığını ve İsrail'in yalnız güç dilinden anladığını kanıtladı. Bu da kapsamlı ulusal direnişi inşa etme yöneliminin doğruluğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İkinci İntifada'nın patlak vermesine yol açan nedenlerin hala varlığını koruduğuna ve daha da arttığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in, arkasına gizlendiği emperyalizmden destek alarak kargaşa çıkarmaya devam ettiği, Filistin halkının ise Mescid-i Aksa'yı kuşatan tehlikelerin farkında ve onu savunmak için halen ayakta olduğu kaydedildi.

Açıklamada Hamas'ın "zorla göç ettirildikleri topraklarına geri dönme ve ablukanın kaldırılması" talebiyle 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine verdiği destek yinelendi.

- Direniş meşru bir hak

Direnişin tüm semavi dinler, örfler ve uluslararası hukuk nezdinde "meşru bir hak" olduğunun altı çizilen Hamas açıklamasında, "Yüzyılın Anlaşması" ve önerilen diğer bölgesel çözümlerin Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Filistin halkının haklarını kısıtlamayı hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Gazze'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, 2011'de Kahire'de ve 2017'de Beyrut'ta sağlanan uzlaşının tüm vatandaşları kapsayacak şekilde uygulanması ve ulusal birlik hükümeti kurulması gerektiği, bunun dışındaki adımların ise vakit ve enerji kaybı olacağı ifade edildi.

İsrail'in eski Başbakanı Ariel Şaron'un, Eylül 2000'de yüzlerce korumasıyla Mescid-i Aksa'ya girmesiyle İkinci İntifada (Aksa İntifadası) patlak vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
2000 yılı Hamas ikinci intifada

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