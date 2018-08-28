İsrail yanlısı hareket Afrika’da çalışmalarını hızlandırdı

ADDİS ABABA (AA) - İsrail tarafından desteklenen ve dünyanın birçok yerinde İsrail yanlısı lobi faaliyetleri yürüten Yahudi hareketi HABAD, Fildişi Sahili ve Tanzanya’da iki şube daha açarak Afrika’daki çalışmalarını genişletti.
İsrail medyasının haberine göre, turistlerin yanı sıra Afrika ülkelerindeki Yahudi iş adamları ve çalışanlara hizmet veren HABAD, Tanzanya’nın Zanzibar Adası'nda ve Fildişi Sahili'nde iki Yahudi merkezi daha açtı.
Bu ülkeler dahil HABAD’ın ulaştığı Afrika ülkelerinin sayısı 13’e çıkarken, örgütün sadece Güney Afrika’da 18 ayrı merkezi bulunuyor.
HABAD merkezleri, eğitim, dini kutlamalar ve toplantıların yanı sıra ülkedeki Yahudilerin ortak bir amaç uğrunda lobi faaliyetleri yürütmesine imkan sağlıyor.
ABD başta olmak üzere dünyanın her yerinde sayıları artan HABAD'ın son dönemde Afrika ülkelerinde çalışmalarını yoğunlaştırması dikkati çekiyor.
Dünya genelinde yüzlerce merkezi olan HABAD’ın hahamlarından Manis Friedman daha önce, savaşta Arap kadın ve çocukların öldürülebileceği, kutsal yerlerin yıkılabileceği açıklamalarıyla kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.
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- Yumuşak gücü kullanıyor
Afrika’da yaklaşık 10 ülkede büyükelçiliği olan ve kıtadaki Filistin yanlısı tutum nedeniyle Afrika Birliği’ne gözlemci üye olamayan İsrail, geçen yıl Togo’da planladığı İsrail-Afrika Zirvesi’ni de ertelemek zorunda kalmıştı.
Afrika ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini geliştirmek için yoğun çaba sarf eden İsrail, kalkınma ajansları ve sivil hareketler üzerinden kıtadaki varlık alanını genişletmeye gayret ediyor.
İsrail’in kıtadaki çalışmalarında önde gelen kuruluşlardan biri olan İsrail Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Ajansı (Mashav), her yıl yüzlerce Afrikalıya tarım, sağlık ve teknoloji alanında eğitim veriyor. Mashav, eğitim programlarıyla aynı zamanda İsrail’in tarım, enerji ve sulama teknolojileri alanındaki ürünlerini bu ülkelerde sergileme imkanı sağlıyor.
IsraAID gibi irili ufaklı yardım ve gönüllülük esaslı kuruluşlar Afrika ülkelerindeki yoksul halka yardımlarda bulunurken, SID-İsrail gibi şemsiye kuruluşlar Afrika’da yürütülen sivil çalışma ve projeleri yönlendiriyor.
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