İsrail yanlısı hareket Afrika’da çalışmalarını hızlandırdı

ADDİS ABABA (AA) - İsrail tarafından desteklenen ve dünyanın birçok yerinde İsrail yanlısı lobi faaliyetleri yürüten Yahudi hareketi HABAD, Fildişi Sahili ve Tanzanya’da iki şube daha açarak Afrika’daki çalışmalarını genişletti.

İsrail medyasının haberine göre, turistlerin yanı sıra Afrika ülkelerindeki Yahudi iş adamları ve çalışanlara hizmet veren HABAD, Tanzanya’nın Zanzibar Adası'nda ve Fildişi Sahili'nde iki Yahudi merkezi daha açtı.

Bu ülkeler dahil HABAD’ın ulaştığı Afrika ülkelerinin sayısı 13’e çıkarken, örgütün sadece Güney Afrika’da 18 ayrı merkezi bulunuyor.

HABAD merkezleri, eğitim, dini kutlamalar ve toplantıların yanı sıra ülkedeki Yahudilerin ortak bir amaç uğrunda lobi faaliyetleri yürütmesine imkan sağlıyor.

ABD başta olmak üzere dünyanın her yerinde sayıları artan HABAD'ın son dönemde Afrika ülkelerinde çalışmalarını yoğunlaştırması dikkati çekiyor.

Dünya genelinde yüzlerce merkezi olan HABAD’ın hahamlarından Manis Friedman daha önce, savaşta Arap kadın ve çocukların öldürülebileceği, kutsal yerlerin yıkılabileceği açıklamalarıyla kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

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