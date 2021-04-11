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İsrail Yayın Kuruluşu, İran'da nükleer tesisteki kazanın arkasında Mossad'ın olduğunu öne sürdü

11.04.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu iddia etti.

İsrail Yayın Kuruluşu, İran'da nükleer tesisteki kazanın arkasında Mossad'ın olduğunu öne sürdü

Natanz Nükleer Tesisi'nde önce elektrik dağıtım ağında meydana gelen bir "kaza" olarak kamuoyuna duyurulan, sonrasında ise "terör eylemi" olduğu yönünde açıklamalar yapılan olaya ilişkin KAN tarafından bir iddia ortaya atıldı.

İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki olayın "terör eylemi" olduğunu açıkladıİran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki olayın "terör eylemi" olduğunu açıkladı

MOSSAD'A DAYANDIRILDI

KAN'ın istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, olayın arkasında Mossad'ın olduğu ve tesisteki zararın İran'ın açıkladığından büyük olduğu belirtildi.

Söz konusu zararın, ülkenin uranyum zenginleştirme kapasitesine darbe vurduğu ifade edilen haberde, olayın zamanlamasının da tesadüf olmadığı aktarıldı.

Haberde, İsrail kabinesinin, İran konusunu ele almak üzere 18 Nisan Pazar günü toplanacağı ve kabine toplantısında İran nükleer anlaşması için yürütülen müzakereler ve bölgede İran'la yaşanan gerilimin görüşüleceği kaydedildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bu sabah Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirmiş, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ise daha sonra yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail

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