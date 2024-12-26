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  4. İsrail, Yemen'de havalimanını bombalamıştı! DSÖ Direktörü Ghebreyesus da oradaymış: Uçağımızın mürettebatından bir kişi yaralandı

İsrail, Yemen'de havalimanını bombalamıştı! DSÖ Direktörü Ghebreyesus da oradaymış: Uçağımızın mürettebatından bir kişi yaralandı

26.12.2024 21:14
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İsrail'in Yemen'e saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, başkent Sana'daki uluslararası havalimanı başta olmak üzere Yemen'deki bazı noktalara düzenlenen hava saldırılarını üstlendi. İsrail'in saldırısı sırasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da orada olduğu ortaya çıktı. Ghebreyesus binecekleri uçağın mürettebatından bir kişinin yaralandığını buna karşın DSÖ ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin güvende olduğunu bildirdi.

İsrail, Yemen'de havalimanını bombalamıştı! DSÖ Direktörü Ghebreyesus da oradaymış: Uçağımızın mürettebatından bir kişi yaralandı

İsrail ordusunun Yemen'e saldırıları devam ediyor. İsrail, Yemen'in başkentinde bulunan uluslararası havalimanı başta olmak üzere ülkedeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

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İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği belirtildi.

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DSÖ DİREKTÖRÜNÜN DE HAVALİMANINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırı sırasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da havalimanında olduğu ortaya çıktı. Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

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BM'nin Yemen'de alıkonulan personelinin serbest bırakılmasının yanı sıra ülkedeki sağlık ve insani durumun değerlendirilmesi için müzakerede bulunmak amacıyla gerçekleştirdikleri misyonun bugün sona erdiğini belirten Ghebreyesus, Husilerin alıkoyduğu BM personelinin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

"UÇAĞA BİNMEK ÜZEREYKEN HAVALİMANI SALDIRIYA UĞRADI"

Ghebreyesus, "Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken havalimanı saldırıya uğradı. Uçağımızın mürettebatından bir kişi yaralandı. Havaalanında en az 2 kişinin öldüğü bildirildi." ifadelerini kullandı.

"BM İLE DSÖ'DEN MESLEKTAŞLARIM VE BEN GÜVENDEYİZ"

Hava trafik kontrol kulesi ile yakınında bulunan biniş bekleme salonu ve pistin hasar gördüğünü bildiren Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Buradan ayrılmadan önce hasarın onarılmasını beklememiz gerekiyor. BM ile DSÖ'den meslektaşlarım ve ben güvendeyiz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

İsrail ordusunun, Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Yemen Tedros Adhanom Ghebreyesus havalimanı dsö
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