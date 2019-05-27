İsrail Yeniden Seçime mi Gidiyor?

İsrail’de geçtiğimiz ay yapılan seçimlerin ardından Başbakan Benyamin Netanyahu’nun koalisyon kurma çabalarında ilerleme sağlayamaması sonrası yeniden seçime gidilmesi ihtimali belirdi. Netanyahu ise koalisyon kurmak için son gün olan 29 Mayıs tarihine atıfta bulunarak “48 saat içinde çok şey yapılabilir” mesajını verdi.

İsrail’de Başbakan Netanyahu’nun koalisyon hükümeti kurma çalışmalarının şu ana kadar sonuçsuz kalmasının ardından İsrail parlamentosu Knesset kendisini lağvetti. Bu adımla İsrail yeni bir seçime bir adım daha yaklaşmış oldu. İsrail parlamentosu yeni seçim için tarih belirlemek üzere büyük olasılıkla Çarşamba günü nihai oylama yapacak.

İsrail’de sağcı Likud Partisi’nin lideri olan Netanyahu’nun 9 Nisan’da yapılan seçimlerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için Çarşamba günü saat 21.00’e kadar süresi var.

“48 saat içinde çok şey yapılabilir”

İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail parlamentosunda yapılan oylamanın ardından yaptığı konuşmada koalisyon görüşmelerine devam edeceğinin mesajını verdi, yeni bir seçim yapılmasının gereksiz ve maliyetli olacağının savundu. İsrail Başbakanı “48 saat içinde çok şey yapılabilir. Seçmenin isteklerine saygı gösterilebilir ve güçlü bir sağ hükümet kurulabilir” dedi.