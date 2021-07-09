“İsrail Yerleşimleri Savaş Suçu’’

BM insan hakları özel raportörü, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin savaş suçu teşkil ettiğini söyledi ve ülkeleri "yasadışı işgali" nedeniyle İsrail'e bedel ödetmeye çağırdı.

BM'nin Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Michael Lynk, görevini tanımayan ve kendisiyle işbirliği yapmayan İsrail’in boykot ettiği BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştu.

Lynk, İsrail yerleşimlerinin bir savaş suçu teşkil ettiği sonucuna vardığını söyledi.

BM yetkilisi, yerleşimlerin, işgalci bir gücün sivil nüfusunun bir kısmını işgal altındaki bir bölgeye transfer etmesine yönelik mutlak yasağı ihlal ettiğini ve böylece Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş temelini oluşturan Roma Statüsü kapsamındaki savaş suçu tanımını karşıladığını söyledi.

Lynk, "Uluslararası toplumu, İsrail'e yasadışı işgalinin ve uluslararası hukuka ve uluslararası kamuoyuna meydan okumasının artık karşılıksız olmayacağını açıkça göstermeye zorlayan bu bulguyu size sunuyorum" dedi.

Birçok ülke, yerleşimleri uluslararası hukukun ihlali olarak görüyor. İsrail buna itiraz ediyor; İncil ve toprakla olan tarihi bağlantılarının yanı sıra güvenlik gereksinimlerine atıfta bulunuyor.

Lynk bir başka açıklamasında da yerleşimlerin, "İsrail'in 54 yıllık işgalinin lokomotifi" olduğunu söyledi. BM yetkilisi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da şu anda 680 binden fazla İsrailli yerleşimcinin bulunduğu 300'e yakın yerleşim yeri olduğuna dikkat çekti.

İsrail’in en yakın müttefiki ve BM İnsan Hakları Konseyi gözlemci statüsüne sahip olan ABD, oturumun konuşmacı listesinde yer almadı.

Avrupa Birliği'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Lotte Knudsen, yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasadışı olduğunu söyleyerek, çoğu ülkenin tutumunu tekrarladı.

Knudsen, “Zorla nakil, tahliye, yıkım ve evlere el konulması gibi eylemler, zaten gergin olan ortamı daha da kızıştıracaktır” dedi.

Filistinli Büyükelçi İbrahim Khraishi, İsrail'in, 5 bin Filistinli’yi gözaltına aldığını ve bazılarının 20 yıldan uzun süredir tutulduğunu söyledi.

Filistinliler Batı Şeria ve Gazze'de başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmak istiyorlar; ancak 1967 savaşında İsrail tarafından ele geçirilen topraklardaki Yahudi yerleşimleri meselesi barış sürecinde uzun zamandır önemli bir engel. Barış görüşmelerinin son turu 2014'te çöktü.

