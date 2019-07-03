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İsrail yıllardır alıkoyduğu 20 tekneyi Filistin'e teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, balıkçı teknelerinin motorsuz ve teçhizatsız bir şekilde teslim edildiğini belirtti

İsrail, yıllardır alıkoyduğu 20 balıkçı teknesini Filistin makamlarına teslim etti.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, İsrail'in tekneleri deniz yoluyla Filistin Tarım Bakanlığına teslim ettiğini söyledi.

Gazze Limanı'na demirlenen teknelerin motorlarının ve balıkçılık ekipmanlarının bulunmadığını belirten Bekr, "Aslında bize teslim edilen motorsuz ve teçhizatsız avlanma için kullanılamayacak bir odun parçası." dedi.

İsrail, daha önce 2016'dan bu yana alıkoyduğu tekneleri teslim edeceğini açıklamıştı.

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, mayıs ayında İsrail tarafından el konulan balıkçı teknelerinin iadesi için çalışacaklarını belirtmişti.

İsrail askerleri, herhangi bir anlaşmada yer almayan kurallarına göre sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil tekne

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