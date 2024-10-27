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İsrail yine o okulu hedef aldı! 11 ölü, 20 yaralı...

27.10.2024 21:37
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İsrail Birleşmiş Milletler'e bağlı Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Esma okulunu vurdu. İlk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği olayda 20 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

İsrail yine o okulu hedef aldı! 11 ölü, 20 yaralı...

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı.

11 KİŞİ ÖLDÜ 20 KİŞİ YARALANDI

Sağlık kaynakları saldırıda 11 kişinin öldüğünü, yaklaşık 20 kişinin yaralandığını ve yaralıların Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine nakledildiğini aktardı.

ESMA OKULU 3'NCÜ KEZ VURULDU

İsrail savaş uçakları, 7 Haziran ve 19 Ekim'de de "Esma" okulunu bombalamıştı. Saldırıda 10'dan fazla kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze saldırı bm
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