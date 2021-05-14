İsrail yoğun saldırılarını sürdürdü

Gazze'den de Aşkelon ve Aşdod kentlerine roket atıldı. Pazartesi gününden bu yana 100’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. İsrail'in Gazze’ye karşı yoğun saldırısının dün geceden beri sürdüğü bildirildi. Hamas tarafından sahil kesimindeki Aşkelon, Aşdod kentlerine ve Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanı yakınlarına onlarca roket atıldığı belirtildi. Cuma sabaha karşı gökyüzünü Gazze'den fırlatılan roketlerin turuncu renge çevirdiği belirtiliyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 28'i çocuk 109 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının da 621'e yükseldiğini açıkladı. Hamas ve İslami Cihad 20 militanlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail'de ise pazartesiden bu yana biri çocuk yedi kişinin öldüğü belirtiliyor.

İsrail ordusu Gazze'yi 600'den fazla kez vurduğunu belirtirken, Gazze'den bin 750 roket atıldığını duyurdu.

Kara harekatı başlamadı

İsrail ordusu henüz kara harekatının başlamadığını belirtiyor. İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay John Conricus İsrail'in "bazı senaryolara hazır olduğunu" söyledi ve kara harekatının da "bir senaryo" olduğunu kaydetti. Hamas kara harekatına "ağır karşılık" vereceğini duyurdu.