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İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun partisinin başvurusunu reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 18:04 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki soruşturmalara dair kesin olmayan kararın 9 Nisan'daki erken seçimden sonraya bırakılması talebi Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmedi

KUDÜS (AA) - İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturma dosyasına ilişkin Başsavcı Avichai Mendelblit'in kesin olmayan kararının erken seçimden önce açıklanmaması yönündeki talebi reddetti.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un 9 Nisan'daki seçimleri etkileyeceği gerekçesiyle yaptığı başvuru Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Mahkemenin başvuruyu reddetmesinden sonra gözlerin çevrildiği Başsavcı Mendelblit'in soruşturmalara ilişkin kararını ne zaman açıklayacağı belirsizliğini koruyor.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki soruşturmalara ilişkin kesin olmayan kararını bugün açıklayacağı belirtilmişti.

- Seçim sonucunu etkileyebilir

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı, görevini kötüye kullandığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddialarıyla Netanyahu hakkında 4 soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, bir dosyada Netanyahu'yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl Başsavcılığa göndermişti.

Netanyahu'nun avukatları ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş, ancak Mendelblit kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.

Hem İsrail kamuoyu hem de muhalefet partileri, Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin kararını uzun zamandır bekliyor. Ancak Mendelblet'in "9 Nisan'da yapılacak erken seçime müdahale ediyor" algısı oluşturmamak için Netanyahu hakkındaki soruşturmalara ilişkin kesin kararını seçimden sonra açıklaması bekleniyor.

Uzmanlar, Mendelblet'in Netanyahu hakkındaki dosyalara ilişkin kesin olmayan kararını açıklayarak üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmayı, kararının kesin olmaması sebebiyle de seçimlere müdahale ediyor imajını ortadan kaldırmayı amaçladığı yorumunu yapıyor.

- Netanyahu hakkındaki soruşturmalar

İsrail Başbakanı, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

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