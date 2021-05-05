HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail’de 5. Seçime Doğru: Netanyahu Koalisyon Kuramadı

İsrail’de 5. Seçime Doğru: Netanyahu Koalisyon Kuramadı

05.05.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benyamin Netanyahu'ya yeni İsrail hükümetini kurması için verilen süre sona erdi. Ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı iki yıldan uzun süredir devam eden siyasi çıkmazı kırmayı başaramadı

İsrail’de 5. Seçime Doğru: Netanyahu Koalisyon Kuramadı

Benyamin Netanyahu'ya yeni İsrail hükümetini kurması için verilen süre sona erdi. Ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı iki yıldan uzun süredir devam eden siyasi çıkmazı kırmayı başaramadı.

Görevdeki muhafazakar başbakanın yeni bir koalisyon kuramamasının ardından, geçici hükümetinin dışında kalan partilerin aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıp Netanyahu’yu saf dışı bırakabileceğinin de garantisi yoktu.

71 yaşındaki Netanyahu, 2009'dan beri görevde ve 1990'larda da üç yıl görev yaptı. 2019'dan bu yana dört sonuçsuz seçimde dümeni elinde tutmak için mücadele ediyor ve inkar ettiği cezai yolsuzluk suçlamalarından yargılanıyor.

Gece yarısına kadar verilen sürenin dolmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin koalisyon kurma görevini başka bir milletvekiline verebilir. Bu kişinin, merkez liberal Yeş Atid partisinin lideri Yair Lapid olması bekleniyor. 57 yaşındaki Lapid’in partisi, 23 Mart'taki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'un ardından ikinci sırada yer almıştı.

Netanyahu'nun sağ ve Yahudi dini partilerden oluşan bloğu çoğunluğu elde edemedi. Ancak hem sağcı rakipleri hem de geleneksel sol ve merkezci muhalifleri de kapsayan ve başbakanı devirmeyi amaçlayan kamp başarılı oldu.

Her iki taraf da İsrail nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan Arap azınlığı temsil eden partilerin desteğini alarak, on yıllardır ilk kez bir kabine üzerinde söz sahibi olabildi.

Aşırı milliyetçi Yamina partisinin başkanı Naftali Bennett, iktidarı belirleyen isim olarak ortaya çıktı. 49 yaşındaki Bennett, Netanyahu'nun safına katılmayı tercih ettiğini belirtti; ancak İsrail'in hızlı bir COVID-19 aşısı dağıtımının ardından ekonomisini yeniden açması ve İran'ın nükleer programının zorluklarıyla boğuşması nedeniyle, beşinci bir seçimden kaçınmak için başbakan karşıtlarıyla ortaklık arayışında olacağını söyledi.

Bennett ve Lapid'in sırayla başbakan olacağı bir rotasyon anlaşması da kapsamlı şekilde müzakere edildi.

Çıkmazın büyük kısmı Netanyahu'nun hukuki sorunlarından kaynaklanıyor. Bazı potansiyel müttefikler, yargılanan bir başbakan altında görev yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Rivlin'in onay verdiği yeni bir aday 28 gün içinde koalisyon kuramazsa, cumhurbaşkanı parlamentodan üç hafta içinde bir aday üzerinde anlaşma talebinde bulunabilir. Eğer parlamento bunu da başaramazsa, İsrail bir seçime daha gidecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Biden'dan "Putin'le görüşecek misiniz?" sorusuna yanıtBiden'dan "Putin'le görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: Gizli cennetimizde çekildi

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: Gizli cennetimizde çekildi

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.