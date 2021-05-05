İsrail’de 5. Seçime Doğru: Netanyahu Koalisyon Kuramadı

Gece yarısına kadar verilen sürenin dolmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin koalisyon kurma görevini başka bir milletvekiline verebilir. Bu kişinin, merkez liberal Yeş Atid partisinin lideri Yair Lapid olması bekleniyor. 57 yaşındaki Lapid’in partisi, 23 Mart'taki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'un ardından ikinci sırada yer almıştı.

71 yaşındaki Netanyahu, 2009'dan beri görevde ve 1990'larda da üç yıl görev yaptı. 2019'dan bu yana dört sonuçsuz seçimde dümeni elinde tutmak için mücadele ediyor ve inkar ettiği cezai yolsuzluk suçlamalarından yargılanıyor.

Görevdeki muhafazakar başbakanın yeni bir koalisyon kuramamasının ardından, geçici hükümetinin dışında kalan partilerin aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıp Netanyahu’yu saf dışı bırakabileceğinin de garantisi yoktu.

Benyamin Netanyahu'ya yeni İsrail hükümetini kurması için verilen süre sona erdi. Ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı iki yıldan uzun süredir devam eden siyasi çıkmazı kırmayı başaramadı.

Netanyahu'nun sağ ve Yahudi dini partilerden oluşan bloğu çoğunluğu elde edemedi. Ancak hem sağcı rakipleri hem de geleneksel sol ve merkezci muhalifleri de kapsayan ve başbakanı devirmeyi amaçlayan kamp başarılı oldu.

Her iki taraf da İsrail nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan Arap azınlığı temsil eden partilerin desteğini alarak, on yıllardır ilk kez bir kabine üzerinde söz sahibi olabildi.

Aşırı milliyetçi Yamina partisinin başkanı Naftali Bennett, iktidarı belirleyen isim olarak ortaya çıktı. 49 yaşındaki Bennett, Netanyahu'nun safına katılmayı tercih ettiğini belirtti; ancak İsrail'in hızlı bir COVID-19 aşısı dağıtımının ardından ekonomisini yeniden açması ve İran'ın nükleer programının zorluklarıyla boğuşması nedeniyle, beşinci bir seçimden kaçınmak için başbakan karşıtlarıyla ortaklık arayışında olacağını söyledi.

Bennett ve Lapid'in sırayla başbakan olacağı bir rotasyon anlaşması da kapsamlı şekilde müzakere edildi.

Çıkmazın büyük kısmı Netanyahu'nun hukuki sorunlarından kaynaklanıyor. Bazı potansiyel müttefikler, yargılanan bir başbakan altında görev yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Rivlin'in onay verdiği yeni bir aday 28 gün içinde koalisyon kuramazsa, cumhurbaşkanı parlamentodan üç hafta içinde bir aday üzerinde anlaşma talebinde bulunabilir. Eğer parlamento bunu da başaramazsa, İsrail bir seçime daha gidecek.

