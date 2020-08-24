İsrail'de Abbasi dönemine ait hazine bulundu: 1100 yıllık çömlekte 425 altın para

İsrail'in merkezi bir bölgesinde yapılan bir arkeolojik kazıya katılmak için gönüllü olan gençler bundan 1100 yıl kadar önce bir çömlekle gömülmüş 425 altın para buldu.

İsrail Tarihi Eserler Dairesi'nin muhtemelen güvenlik gerekçesiyle tam yerini açıklamadığı kazıda bulunan paraların çoğu bölgenin Abbasi halifeliğinin parçası olduğu erken İslami döneme ait.

Toplam ağırlığı 845 gram olan altın paralar, uzmanlara göre gömüldükleri dönemde büyük bir servet ediyordu ve halifeliğe bağlı şehirlerden birinde lüks bir ev almaya yeterliydi.

Ama paraların kime ait olduğu ve neden bugüne kadar gömüldükleri yerden çıkarılamadıkları gizemini koruyor.

'Bir gün önce gömülmüş gibi'

Kazıyı yöneten İsrail Tarihi Eserler Dairesi'nden Liat Nadav-Ziv ve Elie Haddad yazılı açıklamalarında "Bu hazineyi 1100 yıl önce oraya gömen kişinin onu geri çıkarmayı amaçlıyor olması gerekiyor. Hatta yerinden kıpırdamaması için çömleği çivilemiş" diyor ve sürdürüyorlar:

"Altın para, hele de bu kadar büyük miktarda altın para çok nadir bulunuyor. Arkeolojik kazılarda hemen hemen hiç altın para bulmayız çünkü altın çok değerli olduğundan, eritilerek ve yeniden dökülerek nesilden nesile aktarılır. Havayla temas ettiklerinde oksitlenmeyen saf altından bu paraları bir gün önce gömülmüşçesine iyi durumda bulduk. Bu bölgede yaşayanlar ile uzak bölgeler arasındaki uluslararası ticarete işaret ediyor olabilir."