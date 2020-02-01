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İsrail'de ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:43 | Son Güncelleme

İsrail'de ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri

KUDÜS (AA) - İsrail'de yüzlerce kişi, ABD'nin hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" ismini taşıyan sözde barış planını protesto etti.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin internet sitesindeki haberine göre, solcu parti ve insan hakları örgütlerinin Tel Aviv'de düzenlediği gösteriye katılan yüzlerce İsrailli, üzerinde Arapça ve İbranice "Başka bir yol daha var", "ABD'nin planını reddediyoruz" ve "Barışa evet, ilhaka hayır" yazılı pankartlar açtı.

Gösteriye Meretz ve İşçi partisi gibi partiler katıldı.

Gazetenin haberine göre, Meretz Partisi milletvekili Tamar Zandberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının barış değil, ilhak ve tehcir planı olduğunu belirtti.

Zandberg, barış planının, bir tarafın çıkarına öbürünün aleyhine değil, bilakis İsrail ve Filistin yönetimi arasında uzlaşma sağlanarak hazırlanması gerektiğine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
israil yüzyılın anlaşması

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