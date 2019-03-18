HABER

İsrail'de Arap ittifakına getirilen seçim yasağı iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 00:23 | Son Güncelleme

İsrail Yüksek Mahkemesi, ülkedeki İsrail vatandaşı Filistinlilere ait Ulusal Demokratik Birlik ve Ortak Arap Listesinin oluşturduğu ittifaka getirilen seçim yasağını kaldırdı

KUDÜS (AA) - İsrail Yüksek Mahkemesi, Merkezi Seçim Komisyonunun iki partiden oluşan bir Arap ittifakının nisan ayında yapılması planlanan genel seçime katılmasına getirdiği yasağı iptal etti.

Yüksek Mahkeme, 9 Nisan'da yapılacak erken seçime katılacak bazı milletvekili adaylarına getirilen seçim yasağı ve bazı milletvekillerine yasak koyulmasına ilişkin başvurularla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, Merkezi Seçim Komisyonunun, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Ortak Arap Listesinin oluşturduğu ittifaka getirilen seçim yasağını iptal ederek İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerine seçim yolunu açtı.

Komisyonun, Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadash) ve Değişim için Arap Hareketinin (Ta'al) oluşturduğu bir başka Arap ittifakının Yahudi asıllı milletvekili adayı Ofer Cassif'e getirdiği seçim yasağı da mahkeme tarafından iptal edildi.

- Aşırı sağcı adaya yasak

Öte yandan Yüksek Mahkeme, Merkezi Seçim Komisyonunun seçime katılmasına izin verdiği aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisinin lideri ve milletvekili adayı Michael Ben Ari'nin seçimlere katılamayacağına hükmetti.

Ari, mahkemenin kararını "Hayatımızı ele geçirmek isteyen adalet cuntası." diyerek kınadı.

İsrail Merkezi Seçim Komisyonu, 6 Mart'ta aldığı kararla Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Ortak Arap Listesinin oluşturduğu ittifaka ve Hadash-Ta'al ittifakının Yahudi asıllı milletvekili adayı Cassif'e seçim yasağı getirmiş, aşırı sağcı aday Ari'nin ise seçime girmesine engel olmadığına karar vermişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, komisyonun kararlarına ilişkin yapılan itirazları görüşmüş ve kararını bugüne bırakmıştı.

Ülkede 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu iki ayrı ittifak yarışacak.

Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi
AK Parti’den CHP’ye toplu ulaşım cevabıAK Parti’den CHP’ye toplu ulaşım cevabı
TBMM Başkanı Şentop: "Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde dünya yeniden şekillenecek"TBMM Başkanı Şentop: "Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde dünya yeniden şekillenecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil seçim

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman vatandaşları dolandırdılar! Tam 30 milyonluk vurgun!

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

Alzheimer hastası evin yolunu kaybedince donarak öldü

Alzheimer hastası evin yolunu kaybedince donarak öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da yeni tramvay hattını açtı

Erdoğan yeni hattı açtı, test sürüşü yaptı

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.