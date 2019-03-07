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İsrail'de Arap ittifakına seçim yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 03:39 | Son Güncelleme

Merkez Seçim Komisyonu, 2 partiden oluşan bir Arap ittifakının seçimlere girmesinin engellenmesini öngören talebi onayladı

KUDÜS (AA) - İsrail'de Merkez Seçim Komisyonu, 2 partiden oluşan bir Arap ittifakının nisan ayında yapılması planlanan meclis seçimlerine girmesinin yasaklanması yönündeki talebi onayladı.

İsrail Gazetesi Haaretz'e göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin, Ulusal Demokratik Birlik (Balad) ile Ortak Arap Listesi'nin seçim listelerinden çıkarılması yönündeki talebi komisyonda oylama sunuldu.

Söz konusu talep, komisyon üyelerinin 17'sinin evet, 10'unun hayır oyunu alarak kabul edildi.

Haberde, Likud'un, Ulusal Demokratik Birlik (Balad) yönetiminin, partinin son kongresinde Azmi Bişara'ya (partinin kurucusu) selam göndermesi sebebiyle seçime girmesinin engellenmesini istediği aktarıldı.

İsrailli milletvekili David Bitan ise Bişara'nın İsrail'de devlet güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunması nedeniyle partinin seçim listesinden çıkarılmasının istendiğini söyledi.

Öte yandan "Ulusal Demokratik Birlik ve Ortak Arap Listesi" ittifakından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, ırkçılığın ve Arap toplumu ile onun temsilcilerinin meşruiyetine el koyma çalışmasının bir uzantısı olduğu kaydedildi.

"Söz konusu talepte bulunan Likud Partisi Araplara yönelik provokasyondan besleniyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Likud'un savaş suçlarına karıştığı dile getirildi.

Seçim Komisyonu'nun söz konusu kararına Yüksek Mahkemede itiraz edilebiliyor.

İsrail yönetiminin kendisini terör faaliyetlerine karışmakla suçladığı eski Arap milletvekili Bişara uzun yıllardır Katar'da ikamet ediyor.

İsrail'deki seçimlerin 9 Nisan'da yapılması planlanıyor.

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Arap ittifakı israil

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