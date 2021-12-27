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İsrail'de araştırma: Dördüncü doz ne kadar etkili?

27.12.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de koronavirüse karşı dördüncü dozun etkinliği mercek altına alınıyor.

İsrail'de araştırma: Dördüncü doz ne kadar etkili?

Ülkenin en büyük hastanesi olan Şeba Tıp Merkezinde başlatılan araştırmanın sonuçları hükümetin aşı politikasına yön çizecek.Koronavirüsün yeni varyantı Omicron tüm dünyada yayılmaya devam ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki ülkenin en büyük hastanesi olan Şeba Tıp Merkezi dördüncü doz aşının etkinliğini incelemeye aldı. Üçüncü doz aşıyı 20 Ağustos'a kadar olmuş 150 hastane görevlisine bugünden itibaren dördüncü doz aşının yapılacağı bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada, araştırmaya katılan kişilere antikor testi yapıldığı ve hepsinde antikor düzeyinin düşük bir seviye olarak görülen 700'ün altında tespit edildiği belirtildi. Hastane, dünya çapında ilk kez dördüncü dozla ilgili bir araştırma yapıldığını duyururken, aşılamanın Pfizer/Biontech aşısı ile yapılacağı bildirildi.

Şeba Tıp Merkezi Enfeskiyon Hastalıklar Bölümü Direktörü Gili Regev-Jochai, "Bu araştırmada dördüncü doz aşının antikor seviyesi, hastalığın önlenmesi üzerindeki etkisini inceleyeceğiz ve güvenliği test edeceğiz" şeklinde konuştu. Hastane sözcüsü, ülke genelinde bir kampanyaya başlamadan önce araştırmanın sonuçlarının bekleneceğini açıkladı. Sonuçların yaklaşık iki hafta içinde Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı çekimser

Omicron varyantındaki yayılma nedeniyle İsrail hükümeti geçen hafta Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 60 yaş üzerindeki vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına dördüncü doz aşı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu. Ancak İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı dördüncü doz aşılama kampanyası konusunda çekimser bir tutum izliyor. İsrail medyasında, Sağlık Bakanlığı'nın risk grubundakilere dördüncü doz aşı yapılması için pazar günü resmi onay vermeyi planladığı, ancak 50-70 yaş arası kişilerin Omicron nedeniyle hastaneye yatma ihtimalinin Delta varyantına göre daha az olduğunu gösteren bir araştırmanın ilk sonuçlarını değerlendirdikten sonra bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü. Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash'in, Omicron'un neden olduğu enfeksiyonların ciddiyetini değerlendirmek için biraz daha beklemek istediği belirtildi.

9 milyon 400 bin nüfuslu İsrail'de nüfusun sadece yüzde 60'ı "tam aşılı" olarak kabul ediliyor. Ülkede ikinci doz aşısının üzerinden en fazla altı ay geçmiş kişiler ile üçüncü doz aşı olmuş kişiler "tam aşılı" sayılıyor. Nüfusun yüzde 31'inin aşısız olduğu ülkede, nüfusun yüzde 9'unun ise aşı etkinliğinin kaybolduğu ifade ediliyor.

dpa,AFP,DW/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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