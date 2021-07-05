HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'de aşının etkisi azalıyor

İsrail'de aşının etkisi azalıyor

05.07.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Sağlık Bakanlığı, delta varyantının yayılmasından bu yana Pfizer/Biontech aşısının etkisinin azalmaya başladığını açıkladı.

Ülkede aşının enfeksiyondan koruma oranının yüzde 64'e gerilediği bildirildi.Nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası koronavirüse karşı iki kez aşılanmış olan İsrail'de son haftalarda aşının etkisinin azalmaya başladığı bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı, bu gelişmeye paralel olarak ülkede koronavirüsün delta varyantının hızla yayılmaya başladığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'de 6 Haziran'dan bu yana aşının enfeksiyondan koruma oranı yüzde 64'e kadar geriledi. Ancak bu durumun hastalığın semptomlarının engellenmesi bakımından yapılan değerlendirmede geçerli olduğu; aşının koronavirüse bağlı COvid-19 hastalığının ağır seyretmesi veya hastanede tedavi altına alınmaya karşı yüzde 93 oranında korumayı sürdürdüğü bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı şubat ayındaki açıklamasında, Pfizer/Biontech aşısının koronavirüs enfeksiyonuna karşı yüzde 95,8 oranında koruma sağladığını bildirmişti. Ateş, solunum şikayetleri gibi semptomların aşı sayesinde yüzde 98 oranında, hastanede tedavi görme, ağır seyir ve ölümlerin ise yüzde 99 oranında engellendiği bildirilmişti.

Delta varyantı yayılıyor

İsrail'de yüksek aşılama oranına karşın son iki haftadır koronavirüs vakaları artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede pazar günü 334 yeni vaka kayda geçti. Son olarak nisan ayının başında 24 saat içinde 300'den fazla yeni koronavirüs vakası tespit edilmişti. Yeni enfeksiyonların büyük bölümünü delta varyantının oluşturduğu ve virüsün özellikle gençleri etkisi altına aldığı bildirildi. İsrail'de hastalığı ağır geçirenlerin sayısı 35'e yükselirken son iki haftadır Covid-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçmediği açıklandı.

Dünyanın en başarılı aşı kampanyalarından birini yürüten İsrail'de yaşayan 9 milyon 300 bin kişiden 5 milyon 700 bininin ilk doz aşı olduğu, bunlardan 5 milyon 200 bininin ise ikinci dozu da olarak aşılama sürecini tamamladığı belirtiliyor. Bu sayı nüfusun yüzde 56'sına tekabül ediyor.

dpa/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntülerin ardından fırıncıdan şaşırtan açıklamaSkandal görüntülerin ardından fırıncıdan şaşırtan açıklama
PARTNERÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif ettiÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif etti
İngiltere Başbakanı Johnson: Maske zorunluluğu kalkacakİngiltere Başbakanı Johnson: Maske zorunluluğu kalkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mantar ararken rastladı! Görür görmez telefonuna sarıldı

Mantar ararken rastladı! Görür görmez telefonuna sarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.