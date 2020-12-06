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İsrail'de Başbakan Netanyahu'yu Protesto Gösterisinde 30 Gözaltı

06.12.2020 12:46 | Son Güncelleme:
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İsrail'de Başbakan Netanyahu'yu Protesto Gösterisinde 30 Gözaltı

İsrail’de Başbakan Benjamin Netanyahu’yu protesto gösterilerinde en az 30 kişi gözaltına alındı. Netanyahu’nun evinin yakınlarında düzenlenen gösterilere polis müdahale etti

İsrail’de Başbakan Benjamin Netanyahu’yu protesto gösterilerinde en az 30 kişi gözaltına alındı. Netanyahu’nun evinin yakınlarında düzenlenen gösterilere polis müdahale etti.

İsrail’de hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifası istenen Başbakan Netanyahu’nun istifasını talep eden protestocuların son haftaların en geniş katılımlı eylemlerinden birini gerçekleştirdi. Son 24 haftadır ülkede haftasonları protesto gösterileri düzenleniyor.

Dün yapılan eylemlere bu kez de binlerce göstericinin katıldığı belirtiliyor. Göstericilerin Kudüs’te dört farklı noktadan yürüyüşe geçerek Netanyahu’nın resmi ikametgahı yakınlarındaki Paris meydanında buluşarak yolu trafiğe kapattıkları ve burada polisle arbede yaşandığı ifade ediliyor.

Kudüs’teki gösterilerin daha geniş katılımlı olması adına bu haftasonu Tel Aviv şehrinde de gösteri düzenlenmedi ve halk Kudüs’teki eylemlere katılmaya davet edildi. Tel Aviv’den otobüslerle halkın gösterilere katılmak üzere Kudüs’e geldiği belirtildi.

Kalabalıkla polis arasında yaşanan arbede sonucu 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişinin Netanyahu’ya destek veren bir kişi olduğu bu kişinin de polise saldırması nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı.

İsrail’de halk Başbakan Benjamin Netanyahu hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası ve Corona virüsü salgınının iyi yönetilmediği gerekçesiyle başbakanın istifa etmesini istiyor.

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