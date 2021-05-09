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İsrail’de binden az Covid-19 vakası kaldı

09.05.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’de koronavirüs salgınında aktif vaka sayısı ilk kez binin altına düştü.

İsrail’de binden az Covid-19 vakası kaldı

Sağlık Bakanı bunun arkasında başarılı aşılama kampanyasının olduğunu söyledi.Koronavirüs salgını ile mücadelede dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen İsrail'de aktif vaka sayısı binin altına düştü.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein tarafından yapılan açıklamada Mart 2020'den bu yana 70 bin vaka ile tepe noktasını gören salgında, aktif vaka sayısının binin altına indiği belirtildi.

Geçen hafta ağır Covid-19 hastalarının sayısının yüzün altına indiğini açıklayan Bakan, Ocak ayı soununda bin 200 ağır Covid-19 hastası bulunduğunu kaydetti.

Yeni vaka sayılarının da çift haneli rakamlara indiğini söyleyen Bakan Edelstein, bunun nedeninin ülkede yürütülen başarılı aşılama kampanyasının olduğunu belirtti.

İsrail'de son 24 saatte 17 yeni vaka açıklandı. Yapılan 11 bin 500 testin sadece yüzde 0,2'sinin pozitif çıktığı belirtildi.

Nüfusun yüzde 60'ı aşılandı

Vaka sayısının düşüşü ile birlikte ülkedeki kısıtlamalar da kaldırıldı. Kapalı alanlarda yakında maske zorunluluğunun da kaldırılabileceği belirtiliyor.

İsrail'de 9 milyon nüfusun 5,4 milyonuna ilk doz BioNTech/Pfizer aşısının yapıldığı bildirildi. Bu nüfusun yüzde 60'ına tekabül ediyor. Toplam 5,1 milyon kişiye ikinci doz aşının da uygulandığı kaydediliyor.

dpa / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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