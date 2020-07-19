İsrail’de binlerce kişi hükümeti protesto etti

Polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.Binlerce İsrailli hükümetin korona krizinde izlediği çizgiyi eleştirmek için protesto gösterisi düzenledi. Başkent Kudüs ve Tel Aviv'de düzenlenen protesto gösterilerinde gerginlik yaşandı. Polis göstericilere tazyikli su ile müdahale ettiği eylemlerde çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı açıklandı. Polis bazı göstericilerin sokakları kapatmaya çalıştığını ve emniyet güçlerine karşı biber gazı kullandığını ileri sürdü.

Gösteriler ilk değil

İsrail'de koronavirüs vakalarının artması üzerine hükümete yönelik eleştiriler artıyor. Ülkede geçen hafta da binlerce İsrailli,Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin kriz yönetimini protesto etmişti.

İsrail hükümeti koronavirüsle mücadele için mart ayında aralarında sokağa çıkma kısıtlamalarının da bulunduğu birçok önlemi hayata geçirmiş, mayıs sonlarında ise tedbirler gevşetilmişti. Ancak gevşetme kararıyla kısa süre içinde ülkede vaka sayıları yeniden artışa geçti. İsrail hükümeti bu nedenle geçen cuma günü bir dizi tedbiri yeniden hayata geçirme kararı aldı. Dükkanlar, alışveriş merkezleri, kuaförler ve güzellik salonlarının hafta sonlarında kapalı kalacağı duyuruldu. Restoranlarda oturmak yasaklandı. Restoranlar hafta sonlarında sadece paket servisi yapabiliyor.