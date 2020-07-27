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  4. İsrail'de Bir Camiye Saldırı Düzenlendi

İsrail'de Bir Camiye Saldırı Düzenlendi

27.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

Filistin’de Batı Şeria’da bir caminin bir bölümü yakıldı. Filistinli yetkililer olayla ilgili İsrailli yerleşimcileri suçladılar

İsrail'de Bir Camiye Saldırı Düzenlendi

Filistin’de Batı Şeria’da bir caminin bir bölümü yakıldı. Filistinli yetkililer olayla ilgili İsrailli yerleşimcileri suçladılar.

Caminin yakılan kısmında bir duvara İbranice “İsrail toprakları İsrail halkı içindir”yazıldı. İsrailli Kabine Bakanı Amir Peretz Twitter hesabından olayı kınayan bir açıklama yayınladı. Peretz açıklamasında yangını çıkaranların suçlular ve nifak tohumu ekmeye çalışanlar olduğunu ve yargı önünde hesap vereceklerini belirtti.

Filistinli bir acil durum yetkilisi El Bir ve El Thsan caminin abdest alınan kısmına atılan yanıcı bir maddenin ateşe verilmesi sonucu caminin o kısmının yandığını söyledi. Caminin abdest alınan kısmı dışında bir bölümünün zarar görmediği belirtildi.

Filistinli Baş Müzakereci Saib Erakat, olaydan İsrailli yerleşimcilerin sorumlu olduğunu söyledi. Erakat yaptığı açıklamada “Bu ırkçılıktır” dedi.

Caminin duvarına yazılan sloganın daha önce de benzer saldırılarda sprey boyalarla duvarlara yazılan bir mesaj olması dikkat çekti. İsrail polisi saldırıyı bölgedeki aşırı milliyetçilerin gerçekleştirmiş olabileceğini belirtti.

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