İsrail'de Bir Yahudi Yerleşim Yerine 'Trump Tepeleri' Adı Verildi

Trump ismi bugüne dek, hotellerin, ofis binalarının ve golf sahalarının üzerinde görüldü ancak şimdi bambaşka bir yer Trump ismiyle anılıyor.

İsrail’de ufak bir yahudi yerleşim birimine “Trump tepeleri” adı verildi. İsrail’de düzenlenen ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Amerika’nın İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın katıldığı bir törenle, Bruchim yerleşim yerine “Trump tepeleri” adı verildi.

Amerikan’ın İsrail Büyükelçisi Friedman törende yaptığı açıklamada “Kesinlikle çok güzel. Başkan için bundan daha uygun ve daha güzel bir doğumgünü hediyesi düşünemiyorum” dedi.

Cuma günü 73. doğumgününü kutlayan Trump, Twitter’dan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya teşekkür etti.

“Trump tepeleri” adı verilen yerleşim yerinde yaklaşık 10 kişi yaşıyor.

Söz konusu isim değişikliği kararı İsrail kabinesi tarafından Başkan Trump’ın Amerika’nın Golan Tepeleri’ndeki İsrail egemenliğini kabul etmesinin ardından alındı. İsrail Golan Tepeleri’ni 1967 yılındaki “6 gün savaşı” sırasında ele geçirmiş ve 1981’de ilhak ettiğini açıklamıştı. Ancak birçok ülke bu kararı tanımadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Pazar günü yaptığı konuşmada da Golan Tepeleri’ne atıfta bulundu ve “Golan Tepeleri ülkemizin ayrılmaz bir parçasıydı ve öyle olacak” dedi.

İsrail Başbakanı ve kabinesinin Amerika Başkanı Trump’a yönelik bu jestine İsrail muhalefetindense eleştiri geldi. Muhalefet partisi milletvekillerinden Zvi Hauser, bölgeye Trump’ın adının verilmesinin ucuz bir hakla ilişkiler faaliyeti olduğunu söyledi.

