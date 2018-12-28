İsrail’de çalışan Taylandlı işçiler ölümle karşı karşıya

KUDÜS (AA) - İsrail ile Tayland arasında 2012’de yapılan anlaşmayla ülkeye çalışmaya gelen yaklaşık 25 bin Taylandlı işçinin, çok kötü koşullarda çalıştıkları ve ölümle karşı karşıya oldukları ortaya çıktı.

BBC’nin haberinde, 2012’de iki ülke arasında yapılan iş anlaşmasıyla İsrail’e gelen binlerce Taylandlı tarım işçisinin düşük ücretin yanı sıra çok kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Haberde, tarım alanında kullanılan ağır ilaçların İsrail’deki çiftliklerde çalışan Taylandlı tarım işçilerinde büyük sağlık sorunlarına yol açtığı, işçilerin ölümle yüz yüze oldukları ve bugüne kadar en az 172 işçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberde ise İsrail Dışişleri Bakanlığının İsrail Maliye Bakanlığına, iki ülke ilişkilerine zarar gelmemesi için Taylandlı işçilerin mali haklarına kavuşması noktasında geçen hafta İsrail ile Tayland hükümetleri arasında imzalanan sözleşmeyi bir an önce uygulaması yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi.

Taylandlı işçilerin maaş artış hakkını elde etmesi için iki ülke arasında geçen hafta bir anlaşma imzalandığı anımsatılan haberde, sözleşmenin uzun yıllar süren bir anlaşmazlığın ardından yapıldığına dikkat çekildi.