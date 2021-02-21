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İsrail'de çevre felaketi: Akdeniz'den gelen öbek öbek katran sahile vurdu

21.02.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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İsrail'de çevre felaketi: Akdeniz'den gelen öbek öbek katran sahile vurdu

Israel warns residents to avoid beaches as it tries to track the ship behind the pollution.

İsrail'de Akdeniz'den gelen öbek öbek katran, 190 kilometrelik sahil şeridine vurdu.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, bu olayı ülke tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak nitelendirdi.

Sivil toplum kuruluşları, sahillerde petrole bulanmış kaplumbağa ve kuş ölülerine rastlanıldığını bildirdi.

Katran öbeklerinin temizlenmesinin aylar, hatta yıllar almasından endişe ediliyor.

A tar-covered turtle is cleaned up by the Israel Nature and Parks Authority, 21 February 2021

Sahillerin temizlenmesi için başlatılan çalışmalara binlerce gönüllü ve asker katılıyor.

Ayrıca halktan sahillerden uzak durmaları istendi.

Katran öbeklerinin nereden geldiği henüz bilinmiyor. İsrailli yetkililer, bu maddelerin bir gemiden gelmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Katranların kaynağının yaklaşık 50 kilometre açıktan geçen bir gemiden 11 Şubat'taki fırtına sırasında boşalmış olabileceği belirtiliyor.

Sorumlu geminin izini sürmek için uydu görüntüleri ve dalga modelleri kullanılıyor.

Israeli experts carry out an autopsy on a dead fin whale found on 18 February 2021

Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, dokuz geminin soruşturulduğunu açıkladı.

İsrail hükümeti, milyonlarca dolara varabilecek tazminat almak için yasal işlem yapmayı düşünüyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da katran öbeklerinin vurduğu plajlardan birine gelerek, hasar incelemesi yaptı.

İsrail'in güneyindeki bir plaja, Perşembe günü 17 metre uzunluğunda yüzgeçli bir balina ölüsü vurdu.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, balinaya yapılan otopside, petrol bazlı siyah bir sıvının tespit edildiğini söyledi.

Ancak bir yetkili, balinada tespit edilen sıvının, sahile vuran katranla aynı kaynaktan gelip gelmediğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

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