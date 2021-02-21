İsrail'de çevre felaketi: Akdeniz'den gelen öbek öbek katran sahile vurdu

Sorumlu geminin izini sürmek için uydu görüntüleri ve dalga modelleri kullanılıyor.

Katran öbeklerinin nereden geldiği henüz bilinmiyor. İsrailli yetkililer, bu maddelerin bir gemiden gelmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Sahillerin temizlenmesi için başlatılan çalışmalara binlerce gönüllü ve asker katılıyor.

Katran öbeklerinin temizlenmesinin aylar, hatta yıllar almasından endişe ediliyor.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, bu olayı ülke tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da katran öbeklerinin vurduğu plajlardan birine gelerek, hasar incelemesi yaptı.

İsrail'in güneyindeki bir plaja, Perşembe günü 17 metre uzunluğunda yüzgeçli bir balina ölüsü vurdu.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, balinaya yapılan otopside, petrol bazlı siyah bir sıvının tespit edildiğini söyledi.

Ancak bir yetkili, balinada tespit edilen sıvının, sahile vuran katranla aynı kaynaktan gelip gelmediğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

