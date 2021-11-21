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İsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

21.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de 5-11 yaş grubu çocukların koronavirüse karşı aşılanmasına Salı günü başlanıyor.

Çocuklara uygulanacak aşıda BioNTech/Pfizer aşısının normal dozunun üçte biri kullanılacak.5-11 yaş grubu çocukların BioNTech/Pfizer aşısı ile koronavirüse karşı aşılanmasına bir hafta önce yeşil ışık yakan İsrail'de bu gruptaki çocukların aşılanmasına Salı günü başlanacağı açıklandı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Pazar günkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Aşılar çocuklara uygun hale getirildi ve yetişkinlere uygulanan dozun üçte birini içeriyorlar" dedi. Dünyada, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) milyonlarca çocuğun koronavirüse karşı aşılandığını belirten Bennett, "Aşılar güvenli ve etkili, çocuklarımızın sağlıklı olmasını sağlıyorlar" diye konuştu. Avrupa'da çocuklar arasında koronavirüsün hızla yayıldığında dikkat çeken İsrail Başbakanı, "Kış başlıyor ve görünen o ki çocuklar bir hastalık dalgasıyla karşı karşıya" dedi. Kendi oğlunun koronavirüse karşı aşılanan ilk çocuklardan biri olacağını belirten İsrail Başbakanı, "Bunu diğer İsrailli ailelerden de bekliyorum, tabii ki bu yaş grubunda çocuğu veya torunu olan bakanlardan da..." diye konuştu.

İsrail Sağlık Bakanlığı bir hafta önce 5-11 yaş grubundaki çocukların BioNTech/Pfizer aşısı ile aşılanmasına onay vermişti. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'de yaklaşık bir milyon çocuğa aşı uygulanması bekleniyor.

İsrail'de uzmanlar yaklaşık iki aydan bu yana gerileme kaydeden koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi ihtimaline karşı uyarıda bulunuyor. Eylül ayında günde 11 bin dolayında kaydedilen günlük vaka sayısı büyük düşüş göstererek bugünlerde 230'a kadar gerilemiş durumda.

dpa / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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