İsrail’de Corona Virüsü Tedavisi İçin Önemli Adım

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkenin önde gelen biyolojik araştırma laboratuvarında, bir Corona virüsü antikorunu izole ettiklerini açıkladı. Bennett, bu gelişmenin Covid-19 hastalığının olası tedavisi için kayda değer olduğunu söyledi.

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen ‘’monoklonal’’ antikorun hastalığa neden olan Corona virüsünü, taşıyıcının organlarında nötralize ederek, etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Enstitü Başkanı Shmuel Shapira, antikor formülünün patentlendiğini ve kitlesel üretin için uluslararası imalatçı arayışına girileceğini söyledi.

1952’de İsrail hükümetine bağlı olarak kurulan Biyolojik Araştırma Enstitüsü ülkenin Corona virüsü ile mücadelesinde hem aşı hem tedavi çalışmalarında başı çekiyor. Hastalığı atlatanların kanlarını test eden enstitü, Corona virüsünün üstesinden gelen antikorlar yani bağışıklık sistemi proteinler üzerine çalışıyor.

Enstitünün izole ettiği antikor ‘’monoklonal’’, yani iyileşmiş tek bir hücreden elde edildiği, bu nedenle de bir tedavinin bulunmasında daha güçlü bir değeri olabileceği belirtiliyor.

Uluslararası bilim dergisi Science Direct, Mayıs ayı sayısında başka laboratuvarlarda geliştirilen antikorların farklı iki ya da daha fazla hücreden elde edildiğini bildirmişti.

