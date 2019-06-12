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İsrail'de denizde boğulan işçi Ordu'da defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 18:22 | Son Güncelleme

İsrail'de denizde boğulan işçi Ordu'da defnedildi

İsrail'de denizde boğulan Abdülmecit Öztürk'ün (49) cenazesi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce bir inşaat firmasında çalışmak için İsrail'in Tel Aviv şehrine giden ve 2 Haziran'da serinlemek için girdiği denizde boğulan Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi.

Öztürk'ün cenazesi, otopsi ve diğer işlemlerin ardından yakınları tarafından Yenikent Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından üç çocuk babası Öztürk için Ekincik Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Abdülmecit Öztürk'ün cenazesi, namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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