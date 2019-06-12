İsrail'de denizde boğulan işçi toprağa verildi

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- İSRAİL'de serinlemek için girdiği denizde boğulan Abdülmecit Öztürk (49), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Çalışmak için gittiği İsrail'in Tel Aviv kentinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Abdülmecit Öztürk'ün cenazesi, dün uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan Ordu'nun Ünye ilçesine götürülen Öztürk'ün cenazesi, öğlende Yenikent Mahallesi Ekincik Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Abdülmecit Öztürk'ün cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.

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