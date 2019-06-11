HABER

İsrail’de denizde boğulan Ordulu inşaat işçisinin cenazesi Samsun’da

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 12:20 | Son Güncelleme

İsrail’de inşaata çalışan Ordulu 3 çocuk babası bir işçi, yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.Olay, İsrail Tel Aviv’de meydana geldi.

İsrail’de denizde boğulan Ordulu inşaat işçisinin cenazesi Samsun’da

İsrail’de inşaata çalışan Ordulu 3 çocuk babası bir işçi, yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Olay, İsrail Tel Aviv’de meydana geldi. Ordu’nun Ünye ilçesinde ikamet eden 3 çocuk babası Abdülmecit Öztürk (49), 18 ay önce çalışmak için İsrail’e gitti. İnşaatta çalışan Abdülmecit Öztürk, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesi bugün uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına getirildi ve otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Soruşturma devam ediyor.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen cinayetine tahliyeBıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen cinayetine tahliye
Manisa'da çiftlikteki cinayete 1 tutuklamaManisa'da çiftlikteki cinayete 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.