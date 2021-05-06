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  4. İsrail'de dev Biontech araştırması: İkinci doz sonrası yüzde 95 koruma

İsrail'de dev Biontech araştırması: İkinci doz sonrası yüzde 95 koruma

06.05.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de iki doz aşı olan yaklaşık 5 milyon kişi üzerinde yapılan araştırma, Pfizer/Biontech aşısının ikinci dozdan sonra yüzde 95'in üstünde koruma sağladığını teyit etti.

İlk dozda ise koruma çok daha düşük kaldı.Dünyada aşı sürecini tamamlamış yetişkin nüfus oranının en yüksek olduğu ülkelerden İsrail'de yapılan bir araştırma, Pfizer/Biontech aşısının ikinci dozdan sonra yüzde 95'in üstünde koruma sağladığını, ancak ilk doz sonrasında etkinin sınırlı olduğunu teyit etti.

Araştırmaya göre ikinci doz aşıdan yedi gün sonra koronavirüs bulaşına karşı yüzde 95,3'lük ve ölüme karşı yüzde 96,7'lik koruma sağlanıyor. Koruma oranı ikinci dozdan 14 gün sonra ise bulaşa karşı yüzde 96,5, ölüme karşı yüzde 98'e yükseliyor.

Tek doz aşıda ise koruma oranı çok daha düşük kalıyor. Araştırmada, tek doz aşıdan 7 ila 14 gün sonra koruma oranı bulaşa karşı yüzde 57,7, ölüme karşı yüzde 77 olarak kaydedildi.

Yüzde 95'i İngiliz mutantı

Lancet tıp dergisinde sonuçları yayımlanan araştırmada, daha bulaşıcı İngiliz mutantının hakim olduğu bir dönemde aşının yaşlılar da dahil olmak üzere yüksek oranda koruma sağladığı sonucuna varıldı. Analiz döneminde ülkede toplam 232 bin 268 teyitli Covid-19 vakası tespit edildiği ve test edilen örneklerin yaklaşık yüzde 95'inin İngiliz mutantı B117 olduğu bildirildi. Söz konusu dönemde 4 bin 481 ağır vaka ve bin 113 ölüm kayda geçti. Araştırmacılar, analizlerin Güney Afrika mutantını kapsamadığını da not etti.

Biontech aşısıyla ilgili gerçek yaşam verilerine dayanarak yapılan şimdiye kadarki en kapsamlı araştırmada, veriler ışığında pandeminin hızlı ve küresel aşı programlarıyla sona erdirilebileceğine vurgu yapıldı.

Nüfusun yüzde 70'i aşılandı

9,3 milyon nüfuslu İsrail'de 3 Nisan itibarıyla 4,8 milyon kişi iki doz, 5,3 milyon kişi tek doz aşı oldu. Aşılamalara 19 Aralık'ta başlayan İsrail hızlı ve başarılı bir kampanya gerçekleştirerek dünyada model ülkeler arasında yer aldı.

Bu yıl 24 Ocak-3 Nisan tarihleri arasında İsrail'de elde edilen verilere dayanan araştırma, İsrail Sağlık Bakanlığı ile Pfizer/Biontech işbirliğiyle gerçekleştirildi.

AFP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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