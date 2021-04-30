İsrail'de Dini Bayram Kutlamalarında İzdiham

Netanyahu, yaşanan olayın İsrail tarihinin “en ağır felaketlerinden biri” olduğunu söyledi ve bunun yeniden yaşanmaması için gereken soruşturmaların yürütüleceğine vurgu yaptı.

Yaşamını yitirenlerin birçoğunun kimlik tespit çalışmaları sürerken, olay yerini ziyaret eden Başbakan Benyamin Netanyahu Pazar günü için yas ilan edildiğini, tüm kamu binalarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.

Sağlık yetkilileri yaşamını yitirenler arasında çocukların da olduğunu belirtirken, yaralı sayısı 100’ün üstünde. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var.

Onbinlerce kişinin katılımıyla Meron Dağı’nda Haham Şimon bar Yoçay’ın mezarının olduğu alanda düzenlenen bayram etkinliğinde erkeklerin bulunduğu bölümde 3 metre genişliğindeki bir koridorda izdiham oldu.

İsrail’de dini bir bayram kutlaması sırasında yaşanan izdihamda en az 45 kişi yaşamını yitirdi. Başbakan Benyamin Netanyahu olayı ülkenin karşılaştığı “en ağır felaketlerden biri” olarak tanımladı.

Bayram etkinliği, Corona virüsü pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında yetkililerce yapılan sosyal mesafe uyarılarına rağmen düzenlenmişti.

Reuters haber ajansının haberine göre, ülkedeki ABD Büyükelçiliği’nden bir sözcü yaşamını yitirenler ve yaralananlar arasında Amerikalılar’ın da olduğu yönündeki haberleri doğrulama çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Olayın tanıklarından 19 yaşındaki Hayim Cohen, tanık olduğu olayı şu sözlerle anlattı: “Büyük bir kargaşa vardı, polis vardı, çığlıklar duyuluyordu. Yarım saat sonra etraf bir bombalı saldırı yeri gibiydi.”

Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında olan bir kişi de, olay anında gördüklerini şu sözlerle anlattı: “İnsanlar birbirinin üzerine yığılınca bir piramit oluştu. Ben ikinci sıradaydım. İlk sıradaki insanlar gözümün önünde öldü.”

İsrail Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde meydana gelen olayda güvenlik güçlerinin herhangi bir eksikliği olup-olmadığının soruşturulacağı belirtildi.

Festivalin düzenlendiği alanın riskli olduğu yönünde geçmişte de uyarılar yapılmış, gerekli bakım ve onarımın da ihmal edildiği ileri sürülmüştü.