İsrail'de Dini Bayram Kutlamalarında İzdiham

İsrail’de dini bir bayram kutlaması sırasında yaşanan izdihamda en az 45 kişi yaşamını yitirdi. Başbakan Benyamin Netanyahu olayı ülkenin karşılaştığı “en ağır felaketlerden biri” olarak tanımladı.
Onbinlerce kişinin katılımıyla Meron Dağı’nda Haham Şimon bar Yoçay’ın mezarının olduğu alanda düzenlenen bayram etkinliğinde erkeklerin bulunduğu bölümde 3 metre genişliğindeki bir koridorda izdiham oldu.
Görgü tanıkları, kalabalığın arka kısmından gelen baskı sonucu ön sıralardakilerin birbirlerinin üzerine düşmeye başladığını söyledi.
Sağlık yetkilileri yaşamını yitirenler arasında çocukların da olduğunu belirtirken, yaralı sayısı 100’ün üstünde. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var.
Yaşamını yitirenlerin birçoğunun kimlik tespit çalışmaları sürerken, olay yerini ziyaret eden Başbakan Benyamin Netanyahu Pazar günü için yas ilan edildiğini, tüm kamu binalarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.
Netanyahu, yaşanan olayın İsrail tarihinin “en ağır felaketlerinden biri” olduğunu söyledi ve bunun yeniden yaşanmaması için gereken soruşturmaların yürütüleceğine vurgu yaptı.
Bayram etkinliği, Corona virüsü pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında yetkililerce yapılan sosyal mesafe uyarılarına rağmen düzenlenmişti.
Reuters haber ajansının haberine göre, ülkedeki ABD Büyükelçiliği’nden bir sözcü yaşamını yitirenler ve yaralananlar arasında Amerikalılar’ın da olduğu yönündeki haberleri doğrulama çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
Olayın tanıklarından 19 yaşındaki Hayim Cohen, tanık olduğu olayı şu sözlerle anlattı: “Büyük bir kargaşa vardı, polis vardı, çığlıklar duyuluyordu. Yarım saat sonra etraf bir bombalı saldırı yeri gibiydi.”
Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında olan bir kişi de, olay anında gördüklerini şu sözlerle anlattı: “İnsanlar birbirinin üzerine yığılınca bir piramit oluştu. Ben ikinci sıradaydım. İlk sıradaki insanlar gözümün önünde öldü.”
İsrail Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde meydana gelen olayda güvenlik güçlerinin herhangi bir eksikliği olup-olmadığının soruşturulacağı belirtildi.
Festivalin düzenlendiği alanın riskli olduğu yönünde geçmişte de uyarılar yapılmış, gerekli bakım ve onarımın da ihmal edildiği ileri sürülmüştü.
Bugün olayla ilgili açıklamalarda bulunan bir emniyet birimi yetkilisi, alınan önlemlerin daha önceki yıllarda da alınan önlemlerle büyük oranda aynı olduğunu ancak bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle şenlik ateşinin yakıldığı alanın diğer bölümlerden ayrıldığını söyledi. İsrail basınında yer alan birçok haberde izdihamın nedeninin, yeni eklenen bu bölümlerin yarattığı sıkışıklık olabileceği ileri sürüldü.
Amerika ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dahil birçok ülkeden İsrail’e başsağlığı mesajları iletildi.
Meron Dağı’ndaki mabet Yahudiler’in en kutsal saydığı yerlerden biri ve her yıl onbinlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. İzdihamın yaşandığı dini bayram töreni, pandeminin başlamasından bu yana İsrail’de düzenlenen en kalabalık etkinlik niteliğindeydi.
Geçen yılki şenliklerde Meron Dağı’nda ateş yakmak pandemi nedeniyle yasaklanmış, festival alanına girişler kısıtlanmıştı ancak nüfusunun yüzde 54’ünden fazlası Corona virüsü aşısı olan İsrail’de önlemler gevşetildiğinden bu yıl festival alanında şenlik ateşine de izin verildi.
Pandemi sürecinde bazı Ultra-Ortodoks Yahudiler’in sosyal mesafe ve karantina kurallarına karşı çıkması da dikkat çekmişti.