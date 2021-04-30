İsrail'de dini bayram kutlamalarında izdiham yaşandı, 'en az 38 kişi öldü'

İsrail'in kuzeyindeki Meron yerleşiminde, Lag BaOmer bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre yetkililer, 20'si ağır olmak üzere 50 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya paylaşımlarında binlerce kişinin kalabalıkta sıkıştığı görülüyor.

https://twitter.com/Israelcohen911/status/1387912544363425792?s=20

Kurtarma ekipleri, insan yoğunluğu nedeniyle yaralıların tedavisinin zorlaştığını anlatıyor.

Olayın yaşanmasının ardından kuzeydeki Carmiel istasyonundan Tel Aviv'e tren seferleri başlatılarak kalabalığın tahliyesi sağlanıyor.

Hasidik Yahudi cemaatinden yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı kutlamalar, Covid-19 salgınının büyük oranda kontrol altına alındığı İsrail'de salgın sonrası en büyük kitlesel etkinlik haline geldi.

Lag BaOmer'de, tarihteki en büyük Tora bilginlerinden kabul edilen Rabbi Akiva'nın 24 bin öğrencisini öldüren salgın hastalığın ortadan kalkması kutlanıyor ve şenlik ateşi yakılıyor.

