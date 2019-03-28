İsrail’de dünyanın en uzun tuz mağarası ortaya çıkarıldı

İsrail’de Ölü Deniz’e açılan dünyanın en uzun tuz mağarası ortaya çıkarıldı.

İsrailli mağara araştırmacısı, Ölü Deniz yakınlarında sarkıtlarla dolu dünyanın en uzun tuz mağarasının bulunduğunu açıkladı. Malham adındaki mağara, İsrail’in 10 kilometre uzunluğundaki en büyük dağı olan Sodom Dağı’nı geçerek Ölü Deniz’in güneybatı köşesine açılıyor.

Mağarada tuz sarkıtları bulunuyor ve bazı duvarlar tuz kristalleriyle parlıyor: Bazı sarkıtların ucunda ise tuzlu su damlaları görülebiliyor.

5 kilometrenin haritası çıkarılmıştı

Malham Tuz Mağarası, 1980’lerde 5 kilometrelik bir bölümünün haritasını çıkaran İbrani Üniversitesi Mağara Araştırma Merkezi’nin kurucusu ve yöneticisi olan Amos Frumkin’in çalışmaları aracılığıyla tanındı. Ancak araştırmacılar 2006’da İran’ın güneyindeki Qeshm Adası’nda yer alan N3 Mağarası’nın 6 kilometrelik haritasını çıkardı. Böylece mağaraya dünyanın en uzun tuz mağarası statüsü verildi.

İsrailli mağara kâşifi Yoav Negev, iki yıl önce Frumkin’in çalışmalarını tamamlamaya karar verdi ve Bulgar mağara araştırmacılarından yardım istedi.